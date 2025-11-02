Brutal femicidio: encontraron asesinada de múltiples puñaladas a una mujer de 51 años

El esposo de la víctima aseguró que la había encontrado tirada en el piso con varias heridas de arma blanca. Ocurrió en Buenos Aires.

Conmoción el barrio porteño de Monte Castro por un brutal femicidio : una mujer de 51 años fue hallada asesinada con múltiples puñaladas en su vivienda. El macabro descubrimiento ocurrió alrededor de las 17 en una casa de la calle Desaguadero al 2600, cuando su esposo la encontró ensangrentada en el living, aún con signos vitales, antes de que falleciera en el lugar.

Al llegar a su casa después de trabajar, el esposo de la víctima encontró la vivienda revuelta. Inmediatamente, alertó al 911, lo que movilizó a la policía al lugar de los hechos.

No se reportaron signos de que alguien haya forzado la puerta de ingreso. Los investigadores analizan si la víctima conocía al autor o los autores del crimen.

Luego de la correspondiente autopsia sobre el cuerpo de la mujer de 51 años, se determinó que la causa de muerte fue hemorragia interna y externa por las puñaladas, con varias heridas en torso y extremidades.

En tanto, los investigadores recolectaron rastros biológicos como ADN bajo las uñas y posible sangre ajena, además de las huellas dactilares en la escena del crimen.

La causa quedó en manos del fiscal Daniel Roma, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3. Asimismo, se investiga como un homicidio agravado por el uso de arma blanca.

El marido de la víctima de 51 años quedó demorado y será investigado. Se espera contar con el material de las cámaras de seguridad del barrio para identificar a los sospechosos del brutal femicidio.

un policía asesinó a su expareja, grabó todo y después se suicidó

Una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución. El femicida se disparó instantes después del ataque.

Natanael Comes, de 28 años, asesinó a su expareja, Daiana Raquel Da Rosa, de 27 años. El hecho impactó en la ciudad de Comandante Andresito en la provincia de Misiones.ya que grabó un video y posteriormente se suicidó. Tras el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Según las primeras averiguaciones, ambos habían mantenido una relación de concubinato que terminó meses atrás. No existían medidas judiciales ni antecedentes previos vinculados al vínculo.

Un femicidio que fue grabado

El hecho ocurrió este domingo por la noche en una casa del barrio 80 Viviendas, donde ambos habían convivido durante varios años. Según las primeras informaciones, la víctima había finalizado recientemente la relación con el joven, perteneciente de la Comisaría jurisdiccional de Andresito, y comenzado un nuevo vínculo con otro efectivo policial. Al enterarse, el agresor se dirigió hasta el domicilio y la atacó.

Los vecinos del lugar alertaron a la Policía al escuchar gritos y disparos. Cuando una comisión llegó al domicilio, Comes efectuó nuevos disparos desde el interior de la vivienda y amenazaba con quitarse la vida.

Antes del hallazgo, el hombre había enviado un audio a sus compañeros de trabajo en el que admitía haber cometido "una macana", según informó el periodista Diego Gabriele. Además, grabó un video en el que mostraba el cuerpo de su expareja y registraba el momento en que se quitaba la vida de un disparo.

"En el video se lo puede ver apuntándose a la cabeza, también mostró el cuerpo de Daiana. Mujer que rompió el vínculo que los unía, de varios años, y esto devino en una nueva relación", señaló el periodista Diego Gabriele en C5N.

Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención del equipo de la Policía Científica, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, a fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.