Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 8.000 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3329, realizado este miércoles 10 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario, con más de 1.225.747 apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.823 millones de pesos . Salieron los números 12, 29,03, 05, 24 y 41. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.150 millones de pesos . Salieron los números 24, 08, 22, 32, 12 y 19. En esta modalidad hubo ganador con seis aciertos y es de la provincia de Corrientes.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 500 millones de pesos y salieron los números 04, 10, 40, 35, 01 y 24. En esta oportunidad no hubo un ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 247 millones de pesos, los números favorecidos fueron 05, 36, 41, 11, 43 y 07. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de $8 millones cada uno. Dos son de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.