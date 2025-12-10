Ganó $8.800 millones en el Quini 6 y no aparece: "No lo ubico para nada"

Una jugador logró acertar todos los números y logró el premio más alto que se ha entregado a un solo apostador. Qué se sabe.

Este domingo se realizó el sorteo del Quini 6 , que terminó entregando a un sólo apostador en la modalidad Revancha. El jugador logró acertar a los seis número y se llevó $8.800 millones de pesos.

Un jugador llegó a la agencia de juegos "La herradura de la suerte" de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe para apostar y fue todo un éxito. El sorteo de este domingo e tenía un total de $16.000 millones en premios acumulados entre sus cuatro modalidades. Pero la más atractiva era la "Revancha", que tenía más de la mitad del pozo .

De esta forma, el santafecino alzó el pozo récord de poco más de $8.884 millones de pesos, aunque todavía no aparece. Según reveló Lidia, la dueña de la agencia al diario Clarín, " del ganador no sabemos nada de nada ".

quini

En la entrevista que realizó Mariana-, sumó: "Sabemos que vino a apostar el sábado en persona, no lo hizo por teléfono. Pero no lo ubico para nada. Tené en cuenta que ese día deben haber entrado unos 200 clientes. Imposible imaginarlo".

Cuáles fueron los números que lograron que gane el Quini 6

Los números elegidos por la persona afortunada fueron 05, 15, 25, 33, 40 y 45, que según la creencia popular de los sueños representan el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino.

Así, el premio exacto que entregó anoche la modalidad Revancha del Quini 6, que depende de la Lotería de Santa Fe fue de $8.844.300.00. Si bien es un gran monto, quien haya hecho la apuesta terminará cobrando menos cuando se descuenten los impuestos, que rondan el 30%.

quini 6 ganador

Según el reglamento del Quini 6, la agencia que vendió el ticket ganador, se llevará el 1% del premio. En este caso serían unos 64 millones de pesos, al cambio actual, cerca de 44 mil dólares. Pero la agenciera aclaró que ese pago llegará recién cuando el ganador se presente oficialmente ante Lotería de Santa Fe en la sede de la capital provincial o bien en Rosario.

"Uno de los atractivos principales de la modalidad Revancha consiste en que la totalidad de la recaudación se destina a conformar el pozo mayor, lo que dinamiza las expectativas de los jugadores e incrementa la posibilidad de premios multimillonarios", explicó un portavoz de la Lotería de Santa Fe.

Cuanto le retendrá el ARCA al apostador de Santa Fe

De acuerdo a la Ley 20.630 y normativas posteriores, la Agencia de Recaudación de Concursos y Apuestas (ARCA) aplica una retención impositiva sobre los grandes premios. En este caso, el cálculo se realizó tomando el 31% sobre el 90% del premio total, lo que fijó una base imponible de $7.992.900.000.

A partir de esa base, el monto que ARCA le va a retener al ganador asciende a $2.477.799.000, una cifra que equivale al 27,9% del premio bruto. Es un procedimiento estándar que se aplica en todos los sorteos de gran magnitud, sin excepciones.

De esta manera, el apostador santafesino percibirá un monto neto de $6.403.201.000, una cifra que, aun con el descuento impositivo, lo convierte en uno de los mayores ganadores de la historia del juego en la Argentina.