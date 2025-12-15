El proyecto oficial establece otro marco regulatorio para los trabajadores de las aplicaciones. Qué cambia.

Reforma Laboral: los detalles del nuevo régimen para los repartidores de las plataformas digitales, ¿qué cambia?

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno ya envió al Senado para ser tratado en sesiones extraordinarias otorga un nuevo marco regulatorio para los trabajadores que operen mediante aplicaciones tecnológicas de reparto y delivery como PedidosYa y Rappi, y de traslado de personas c omo Uber, Cabify y Didi, entre otras.

De acuerdo al texto de la iniciativa, estos trabajadores pasarán a formar parte del "Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto" , estableciendo el marco de vinculación entre plataformas, usuarios y prestadores independientes.

Desde la Casa Rosada precisaron que este régimen “tiene como objetivo principal promover la economía de plataformas tecnológicas, asegurando la independencia de quienes prestan servicios de movilidad de personas y/o reparto de bienes”. Así, los repartidores y conductores accederían a ciertos derechos , como seguros viales, sin que ello implique una relación laboral de dependencia.

Pedidos ya (3).JPG El proyecto incluye la figura del “repartidor independiente”, definiendo la prestación del servicio sin relación de dependencia con las plataformas. María Isabel Sanchez

Qué cambia para los trabajadores de plataformas con la reforma laboral

El proyecto incluye formalmente la figura del “repartidor independiente”, definido como un prestador de servicios sin relación de dependencia con las plataformas. Esto habilita a que las condiciones entre las partes sean pactadas de forma libre.

Los trabajadores de las aplicaciones también podrán conectarse cuando quieran y aceptar o rechazar pedidos sin consecuencias ni necesidad de justificar su decisión. Es decir, contarán con libertad plena para organizar su actividad a través de una modalidad totalmente flexible, sin exclusividad ni requisitos de tiempo mínimo de conexión.

Por otro lado, los repartidores y conductores tendrán derecho a recibir el 100% de las propinas que agreguen los usuarios, acceso a capacitaciones gratuitas sobre uso de la plataforma y sobre seguridad vial que serán abonadas por las compañías, y a solicitar explicaciones y ejercer derecho a réplica ante bloqueos en la aplicación.

pedidos-ya.jpg Los repartidores podrán conectarse cuando gusten, sin la necesidad de cumplir un mínimo de horas.

Para ejercer la actividad, los repartidores y conductores deberán inscribirse como contribuyentes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), realizar los aportes de Seguridad Social como monotributistas y contar con cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos.

Qué implica el nuevo régimen para las empresas y los usuarios

De aprobarse el proyecto, las empresas deberán facilitar elementos de protección y un seguro de accidentes personales cuya responsabilidad y costos serán objeto de libre acuerdo entre las partes. Sin embargo, estos derechos “no implican un indicio de relación laboral, subordinación o dependencia”.

Por su lado, los usuarios podrán conocer los criterios de agrupación y asignación de repartidores. También se establece la obligación de contar con mecanismos digitales de quejas y soporte humano para justificar decisiones que afecten la operatoria. Por último, aclara que estos cambios mencionados anteriormente podrían trasladarse a los precios finales de los envíos o traslados.

300 pibes procuran ganarse la vida como repartidores. oglovo pedidos ya Los trabajadores de las apps podrán reclamar cuando sean bloqueados. Claudio Espinoza

Las críticas del sindicato al proyecto oficial

Marcelo Pariente, titular de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (AsiMM), sostuvo que "la reforma laboral, en lo que tiene que ver con las plataformas digitales, lo único que busca es legalizar la precarización que ya existe en el trabajo de las apps de delivery y, además, desregular la actividad de mensajería tradicional, que es mensajería urbana".

Pariente afirmó que la mensajería urbana "es una actividad que no solo está regulada, sino que tiene trabajadores en relación de dependencia, que están en blanco y prestan servicios que son muy precisos". "Sobre la base de las nuevas tecnologías y con la excusa de una herramienta que nos da la tecnología que es la plataforma digital, les regulan una actividad, precarizándola y dándole a los trabajadores solo obligaciones sin ningún beneficio", agregó.

"Los trabajadores están muy mal, con condiciones de trabajo malísimas, el salario que llegan a ganar cuando hacen una cantidad de viaje es muy poco, no tenemos lugar donde discutir sobre lo que pasa en el algoritmo”, remató.