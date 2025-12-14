Qué cambios busca aprobar el Gobierno para el mercado inmobiliario

Todo se enmarca en el proyecto de reforma laboral que recientemente fue enviado al Congreso para su tratamiento.

El Gobierno incluyó en su proyecto de reforma laboral , presentado al Congreso esta semana, la eliminación total del impuesto cedular sobre ventas de inmuebles adquiridos después de 2018 y exenciones para los alquileres residenciales.

En julio de 2024 ya se había suprimido el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) para bienes previos a esa fecha, mientras que para las operaciones posteriores la tasa quedó en el 15% sobre las ganancias ajustadas por inflación. Esta dualidad generaba desequilibrios que desincentivaban ventas, ya que los propietarios evitaban poner valores altos en las escrituras. La nueva propuesta deroga completamente el tributo.

Expertos tributarios destacaron que la medida corrige distorsiones por devaluaciones , ya que los ajustes por IPC producían obligaciones sobre beneficios ilusorios en pesos pese a que había pérdidas reales en dólares.

La exención alcanza también a ingresos por alquileres de casas habitación, sin topes monetarios. Y las empresas societarias tendrán alícuotas reducidas al 31,5% máximo y una actualización inflacionaria de pérdidas desde 2025, además de que desaparecerán gravámenes internos a autos, motos, seguros y telefonía satelital.

p03-f02-oferta-inmuebles.jpg

Las inmobiliarias mostraron entusiasmo por estas desgravaciones, que simplifican un sistema obsoleto y podrían reactivar un mercado paralizado por gran carga impositiva. Según dicen, los compradores tendrán precios más competitivos, los locadores ampliarán stock en alquiler, y el Estado recaudará más.

Algunos profesionales del rubro anticipan mayor formalización de operaciones, con una reducción de litigios por subdeclaraciones, mientras que algunas provincias alertan por el impacto que tendrá en impuestos coparticipables.

También algunos contadores destacan la eliminación de duplicidades normativas, como leyes internas superadas por actualizaciones recientes, y señalan que el paquete refleja la estrategia oficial de implementar recortes selectivos sin comprometer el equilibrio fiscal primario.

prestamos hipotecarios portada.jpg

Optimismo si avanza la ley para el mercado inmobiliario en 2026

En este escenario, varios analistas proyectan 20% más operaciones en 2026 si el proyecto sale sin modificaciones. El mercado recibió con optimismo el paquete, con alzas en acciones constructoras ante expectativas de un repunte del sector inmobiliario: de hecho, varios desarrolladores planean hacer lanzamientos de proyectos acelerados, apostando a la reactivación de una demanda reprimida por la inflación pasada.

Desarrolladores en Buenos Aires y Córdoba están acelerando planes de urbanizaciones multifamiliares, con una proyección de 15.000 unidades nuevas en 2026. También constructoras en el NOA reprograman licitaciones públicas, apostando a subsidios complementarios para primeras viviendas.

Obreros - Construccion (3) Claudio Espinoza

Por su parte, el Banco Central evalúa relajar encajes para entidades que financien viviendas, sumando con eliminaciones impositivas para abaratar cuotas UVA. Sobre la inflación en el sector inmobiliario, consultoras privadas pronostican alzas moderadas en precios nominales por mayor rotación de unidades.