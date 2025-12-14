Navidad en Neuquén: tres opciones para ayudar a niños y a personas en situación de calle

Voluntarios de Neuquén preparan varias actividades solidarias para esta Navidad . En una época del año en la que la diferencia de recursos se nota, estas organizaciones buscan llevar calidez a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Red Solidaria, Menos Bla Más Amor y Argentina Humana preparan una serie de movidas donde llevarán comida y regalos, organizarán eventos y otros gestos para personas en situación de calle, trabajadores de los hospitales, niños internados, personas privadas de la libertad, niños que viven en penales, entre otros.

La organización Menos Bla Más Amor organiza para este año una nueva edición de NaviDar, un proyecto solidario que busca llevar la Navidad a lugares a los que nadie llega.

Este año, buscan entregar cajas navideñas completas a personas en distintas situaciones de vulnerabilidad y otros regalos para los más chicos. Según contó el voluntario de Menos Bla Más Amor, Alejandro Riffos, apuntan a llegar a lugares remotos, en primera instancia porque nadie más llega y, segundo, para poder complementar con las otras actividades que se realizan en la ciudad. "Acá no hay competencia, es todo por la gente", dijo en diálogo con LM Neuquén.

cajas navideñas navi dar menos bla mas amor

El proyecto NaviDar existe desde el 2020, año en el que se entregaron 500 cajas navideñas en total. A partir de ese momento, realizan la actividad cada Navidad. En 2021 y 2022 repartieron más de 1000 pan dulces, en 2023 "pasamos las Fiestas en la calle".

Riffos contó que el año pasado también repartieron cajas navideñas y debido al éxito de esa edición, este lo repiten. "El año pasado repartimos casi 500. Las mismas fueron distribuidas en cárceles, refugios, hogares de abuelos, hospitales y llegamos hasta el basural con esta sorpresa".

"Dignifica llevar una caja navideña completa, como la de cualquier empleado". Hasta ahora, llevan 63 armadas y durante este jueves realizarán otra compra. Buscan, inicialmente, superar las 100. La convocatoria se abrió el viernes 5 de diciembre. Riffos es optimista y cree que para el 23 (fecha en la que repartirán los presentes) podrán dejar listas muchas más.

Cajas navideñas menos bla mas amor

Cada caja tiene un costo aproximado de $7.000. "Si querés sumarte con tu colaboración escribime al 2995229056. Si no te compartimos el Alias: mascompasion", reza un posteo de Facebook de Riffos. Afirmó que en sus redes sociales va mostrando los tickets de cómo se gastan los fondos donados por la comunidad. Si bien ese es el costo aproximado, la donación puede ser del monto que cada uno pueda aportar.

Contó que este tipo de iniciativas "despiertan algo en la gente". "Hoy cuesta un montón colaborar, está re difícil, pero igual la gente colabora", expresó.

Respecto al momento de entregar las cajas, señaló que "no es dejar una caja e irte. Es sentarte, escuchar, dar un abrazo".

Navidad Sin Vanidad

En la noche del 24 de diciembre, frente a la Catedral de Neuquén se vivirá una velada llena de humanidad y solidaridad. Una cena navideña organizada para personas en situación de calle y familias de bajos recursos compartirán un momento de calidez y esperanza en una fecha especial.

Con el lema "Navidad sin Vanidad", que se organiza junto a la Diócesis de Neuquén desde el espacio de Argentina Humana y Patria Grande de Neuquén y diversas organizaciones sociales, lanzaron la convocatoria para voluntarios y voluntarias que quieran colaborar en esta velada además campaña de donaciones. El año pasado, 250 personas estuvieron presentes en el lugar celebrando la Navidad.

navidad catedral

En esta ocasión, se apela a la donación desde juguetes, bebidas sin alcohol, toallas, mesas dulces y más. A su vez, aquellos que no puedan llevar elementos podrán realizar también transferencias para aportar económicamente. Entre los productos que podes donar, se encuentran:

Mesa dulce: garrapiñadas, panes dulces, turrones, etc.

Ropa en buen estado: limpia y sin roturas.

Bebidas sin alcohol: gaseosas y jugos.

Kit de higiene personal: shampoo, crema de enjuague, jabón para el cuerpo, cepillo de dientes, desodorantes, toallitas femeninas. También se necesitarán toallas, ya que se va a contar con duchas móviles para la gente en situación de calle.

para la gente en situación de calle. En último lugar, se podrán donar juguetes en buen estado.

Red solidaria llevará golosinas a los hospitales de Neuquén

Desde Red Solidaria tratarán de llevar una cuota de cariño a las personas que concurran a los hospitales de la ciudad de Neuquén el 24 de diciembre. Buscan armar 600 bolsas con golosinas para entregar en los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán.

"Reunidos con otros voluntariados el día 24 vamos a salir y estamos en plena colecta, pero bueno, muy auspiciosa la misma. Estamos bien, estamos armándonos, preparándonos, invitamos a todos", afirmó Alberto Cámpora, coordinador de Red Solidaria, en diálogo con LU5.

Quien desee colaborar con esta iniciativa, podrá llevar las golosinas a Canal 7, frente a la plaza de las banderas, a partir de las 9 de la mañana del lunes 15. Cámpora hizo énfasis en que todas las golosinas serán aceptadas, pero pidió a la comunidad evitar el chocolate porque "se derrite, es difícil de manipular".