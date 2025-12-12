Con talleres, sorpresas y la llegada de Papá Noel, ya se vive la Navidad en el Alto Comahue Shopping

Las opciones incluyen actividades de cerámica y elaboración de cookies. Además, habrá grandes sorteos. Entérate el detalle en la nota.

El Alto Comahue Shopping puso en marcha el “mes navideño” con una completa agenda de actividades gratuitas para el público en general. Las acciones comenzaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el próximo 24 , con propuestas para toda la familia, shows especiales y beneficios exclusivos para quienes realizan sus compras en el centro comercial.

Entre talleres, experiencias temáticas y la esperada visita de Papá Noel, el shopping busca consolidarse como uno de los puntos más elegidos para vivir la previa de las fiestas en Neuquén y el Alto Valle .

Las primeras actividades iniciaron el martes 2 de diciembre con el taller de cerámica para niños , una propuesta gratuita que combinó creatividad y juego y que incluyó materiales y merienda. La agenda continuó el 4 de diciembre , con la versión para adultos orientada al diseño de piezas decorativas .

ceramica niños

Este jueves 11, el centro comercial volvió a colmarse de familias expectantes por ser parte de los dos turnos del taller de cookies navideñas, dictado por la reconocida pastelera regional Alexa Pessino, quien recientemente abrió su local en el shopping.

Los encuentros, de las 15:30 y las 17, permitieron que chicos y chicas crearan y decoraran sus propias galletitas utilizando crema, sprinkles y colores comestibles, una experiencia que “los entusiasma y los conecta con la magia de la Navidad”, según destacó Florencia Álvarez, coordinadora de marketing del Alto Comahue Shopping.

Alexa Pasteleria- Taller de cookies- Alto Comahue (2) Maria Isabel Sanchez

Álvarez destacó en diálogo con LM Neuquén que el objetivo de esta agenda es generar espacios de encuentro y disfrute. “Sentimos que era un buen match entre las propuestas del shopping y el trabajo de Alexa para incentivar a las familias a disfrutar un lindo momento y llevarse a casa, algo hecho por ellos mismos”, explicó sobre el taller de cookies.

Un taller muy especial

La pastelera Alexa Pessino, responsable del taller de cookies, celebró la participación de los chicos. “Hicimos arbolitos y galletitas navideñas para que cada uno pudiera decorarlas como quisiera (...) La idea era que se diviertan y vivan algo distinto dentro del shopping”, contó.

Durante la actividad, los grupos pudieron adornar sus alimentos con cremas, granas y demás, guiados por Pessino y acompañados por sus familias. Durante la actividad, los grupos pudieron adornar sus alimentos con cremas, granas y demás, guiados por Pessino y acompañados por sus familias.

“Yo pensé que iban a tardar más, pero decoraron rapidísimo. Sabían usar la manga, elegir colores y compartir materiales. Fue re divertido y muy tierno verlos crear sin límites”, expresó.

Alexa Pasteleria- Taller de cookies- Alto Comahue (1) Maria Isabel Sanchez

Grandes sorpresas

En exclusiva, Florencia Álvarez adelantó que se encuentran definiendo fecha para una intervención que tendrá lugar en el Paseo de la Costa, con artistas, juegos y premios. “Quienes participen podrán venir al shopping a canjear sus recompensas”, sostuvo.

Además, confirmó la apertura de un stand de canje, disponible del 15 al 20 de diciembre, donde los clientes que presenten facturas podrán acceder a beneficios especiales:

Desde $150.000, un set de platos navideños.

Desde $300.000, una vela navideña decorada.

Desde $500.000, la vela + una gift card de $50.000 acreditada en la app.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.51.41 PM_16x9 Los niños y niñas podrán sacarse además una foto con Papá Noel y entregarle su carta con pedidos.

El más esperado

La gran expectativa está puesta en el arribo de Papá Noel, que se instalará desde el 17 hasta el 24 de diciembre en el Nivel 1 del shopping. “Los nenes podrán sacarse una foto gratuita. Además, entregaremos un sobre especial para que puedan dejar su carta en nuestro buzón mágico, ubicado en el Nivel 2”, detalló Álvarez.

También, el 23 de diciembre, se vivirá la Noche Shopping, un evento con impronta festiva. También, el 23 de diciembre, se vivirá la Noche Shopping, un evento con impronta festiva.

“Tendremos shows en vivo, DJ, sorpresas y descuentos exclusivos por franjas horarias que llegarán hasta el 50%. Cerramos con un show espectacular cerca de las 12:30 de la noche” anticiparon desde la coordinación.

Alexa Pasteleria- Taller de cookies- Alto Comahue (3) Maria Isabel Sanchez

Sorteos exclusivos

El "mes navideño" también incluye una serie de sorteos para quienes carguen sus facturas en APPA, la aplicación exclusiva del Alto Comahue Shopping. Actualmente, el centro comercial sortea un set completo de decoración para el hogar.

Álvarez destacó que además se puso en marcha un gran sorteo que genera enorme expectativa. “Todas las facturas superiores a $150.000 participan por el sorteo de dos autos 0 km” explicó.

Los clientes podrán seguir sumando chances simplemente cargando comprobantes de compra dentro de la aplicación.

Alexa Pasteleria- Taller de cookies- Alto Comahue (8) Maria Isabel Sanchez