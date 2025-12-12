Feroz incendio destruyó por completo el auto de una familia que viajaba a Chile

El incendio se produjo por un desperfecto mecánico en el motor del auto. Las llamas se propagaron rápidamente pero los ocupantes lograron salir a tiempo.

Un viaje se convirtió en una desgracia con suerte cuando el auto en el que se trasladaba una familia rumbo a Chile, fue consumido por las llamas. Afortunadamente, todos los ocupantes lograron descender a tiempo del vehículo y no resultaron heridos.

Este viernes, alrededor de las 11:48, los Bomberos Voluntarios de Las Lajas recibieron el aviso de que un vehículo, marca Peugeot, se estaba incendiando a la vera de la Ruta Nacional 242, a la altura de Loma del Viento.

E n diálogo con LM Neuquén, Luis Valdés, integrante del cuerpo de bomberos, aseguró que el aviso fue dado por los propios ocupantes del vehículo, una familia de tres integrantes proveniente de General Roca . A su vez, personas que circulaban por la zona, alarmadas por las llamas, alertaron al Escuadrón de Gendarmería del Paso Internacional Pino Hachado, cercano al lugar del hecho y hacia donde se dirigía el automóvil.

incendio las lajas (4)

Al llegar al lugar, personal de la Policía Rural de Las Lajas, del Escuadrón N° 31 de Gendarmería y la Central 7 de Bomberos Voluntarios trabajaron para combatir el incendio, que pudo ser extinguido sin mayores inconvenientes. Durante las tareas, se cortó preventivamente la circulación en la ruta para evitar cualquier tipo de accidente.

Valdés detalló que la familia pudo percibir que el vehículo comenzaba a aumentar su temperatura y a emitir humo por el motor, lo que les permitió reaccionar a tiempo. Gracias a esta alerta temprana, lograron detenerse de manera segura en la banquina y descender del rodado antes de que las llamas se propagaran. De esta forma, lograron evitar posibles lesiones y que el accidente pase a mayores.

incendio las lajas (5)

El siniestro solo provocó daños materiales, y las pericias para determinar su origen quedarán a cargo de las autoridades correspondientes, aunque se presume que se trataría de un desperfecto mecánico.

Cuáles son los horarios para cruzar a Chile

El Paso Internacional Pino Hachado es uno de los más utilizados por los turistas de la región que desean cruzar hacia el país limítrofe, ya sea por motivos de ocio, compras, familiares o laborales.

PINO HACHADO.jpg

El cruce se encuentra habilitado de 09:00 a 18:00 horas para la salida y de 09:00 a 19:00 horas para el ingreso. Se recomienda a los viajeros presentarse en los pasos internacionales con suficiente antelación, con la documentación preparada al momento de llegar a los puestos de control y con agua y alimentos, para afrontar posibles demoras en el cruce.