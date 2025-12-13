El impactante motivo por el que el campeón de "La Voz Argentina" venderá el auto que se ganó

A dos meses de consagrarse campeón de "La Voz Argentina" , Nicolás Behringer volvió a captar la atención de sus seguidores al anunciar una decisión inesperada vinculada al premio que obtuvo en el certamen. El músico contó que resolvió vender el auto que ganó tras imponerse en el reality de Telefe, una determinación que explicó en detalle a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí habló con franqueza sobre su presente personal, económico y de salud, y aclaró que el vehículo será destinado a afrontar gastos médicos impostergables .

La primera razón que brindó antes las cámaras estuvo vinculada a su mirada económica sobre la propiedad de un vehículo. “Número 1: un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita ”, explicó, con un enfoque poco habitual en figuras surgidas de realities musicales. Según detalló, el coche no representa una herramienta útil para su estilo de vida actual ni para la generación de ingresos vinculados a su carrera artística.

En ese sentido, profundizó sobre su situación cotidiana y su forma de moverse. “Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado ”, afirmó, en referencia a los servicios de transporte. Luego, agregó que mantener un vehículo propio implica costos que no se justifican en su caso. “Pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto… no lo uso para generar ingresos y no lo necesito ”, remarcó con claridad.

El segundo motivo estuvo relacionado con una mirada más personal sobre sus prioridades actuales, aunque fue la tercera la que consideró más significativa. Allí. recordó los obstáculos que enfrentó cuando decidió dedicarse al canto. “Cuando yo quise dedicarme a estudiar, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras”, relató. Lejos de desanimarse, aseguró: “No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta”.

Cuál es el problema de salud que aqueja a Nicolás Behringer

Ese recuerdo sirvió como introducción para hablar de los problemas de salud que atraviesa hoy y que requieren intervención quirúrgica. El nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires explicó que debe someterse a dos operaciones. “Me hice los estudios para ver cómo podía hacer… básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía”, señaló. Según detalló, ambas cirugías son necesarias para mejorar su calidad de vida y su desempeño cotidiano.

El cantante explicó con precisión cómo estas afecciones impactan en su salud. “La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado… no pueda respirar de este lado”, contó. Además, reveló que cada vez que se resfría, las complicaciones se agravan. “Toda la mucosa se me va al oído, entonces me agarra otitis de manera crónica”, explicitó.

Entre los síntomas que padece, enumeró varios que lo afectan cada día. “Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar”, afirmó. También mencionó otros problemas: “Tengo de manera crónica también mareos, vértigo, tinnitus”. Para reforzar sus palabras, mostró tomografías donde se observa el desvío del tabique.

Finalmente, el artista de 28 años cerró su mensaje con un tono inspirador, fiel al vínculo que construyó con su público durante el certamen. “Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer… yo sé que ustedes también pueden”, expresó. Además, concluyó: “Siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto. Les voy a seguir contando lo que va pasando”.