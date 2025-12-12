La odisea de un camionero para no perder la verdura en un intento de saqueo

Volcó un camión en Plaza Huincul con parte de la mercadería y tuvo que intervenir la Policía ante el peligro de que el acoplado cayera sobre las personas que se agolparon en el lugar.

Durante la tarde del jueves, un camión perteneciente a una empresa de Zapala volcó repleto de mercadería sobre la Ruta 22 , a la altura de un reconocido hipermercado de Plaza Huincul. Por la noche, un grupo de personas intentó saquearlo y tuvo que intervenir la Policía ante el riesgo de que quedara aplastado por el camión o por el resto de la carga.

Una verdadera odisea vivió el dueño del camión para evitar el saqueo de la mercadería que traía desde Mendoza para distribuir en tres verdulerías de Zapala. Tuvo que contratar dos grúas y personal para trasladar la carga a otros camiones en medio de un clima de saqueo inminente.

"Un camión con acoplado de grandes dimensiones, que viajaba de Mendoza hacia la ciudad de Zapala con verduras, tuvo un desperfecto mecánico que obligó al chofer a tirarse a la banquina. Esto provocó que el acoplado volcara sobre su lateral derecho, quedando suspendido en el aire. Parte de la mercadería quedó al costado el camión", describió el comisario inspector, Walter Troncoso , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Interior de Cutral Co, a LM Neuquén.

camion-volcado plaza huincul Gentileza Cutral Co al Instante

Como consecuencia de esta situación, se acercó personal policial para realizar un perímetro con el fin de que la gente no se metiera debajo del acoplado ante el riesgo de quedar aplastada por el camión o por el resto de la mercadería.

El comisario sostuvo que "en principio había curiosos y después se acercó gente que tenía intenciones de saquear el camión".

Cómo fueron los incidentes

El accidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 22, próximo a la rotonda de Plaza Huincul, conocida como la Plaza de las Banderas, que une la Ruta 22 con la Ruta Provincial 17. El vehículo involucrado era un camión que transportaba diversas verduras, como cajones de tomates y sandías, además de bolsas de papa y cebolla.

Troncoso sostuvo que el propietario permaneció en el lugar tratando de salvar la mercadería con personal y otros camiones de apoyo e incluso alquiló una grúa para poder restablecer el acoplado que estaba suspendido en el aire.

Plaza Huincul- intento de saqueo-2

"El propietario del camión contrató una grúa de grandes dimensiones para asegurar el acoplado y evitar que cayera. Mientras la grúa operaba, los curiosos comenzaron a tomar la verdura que estaba tirada al costado del camión y se metían debajo del semi para sacar más", relató Troncoso.

Durante el procedimiento, el operador de la grúa fue atacado con piedras por algunas de las personas que se encontraban alrededor. Frente a esta situación, la grúa se retiró y horas más tarde llegó otra para continuar con las tareas.

Ya entrada la noche, se produjo un intercambio verbal entre las personas que permanecían alrededor del camión y quienes se encargaban de recuperar la mercadería. Sin embargo, en un determinado momento un grupo intentó avanzar para sustraer los productos debajo del camión y la policía respondió con cartuchos de estruendo para hacerlos retroceder.

La Policía aclaró que su presencia en el lugar fue para prevenir accidentes dado que el acoplado del camión había quedado parcialmente suspendido y estaba en riesgo de desplazamiento. Utilizó cartuchería de estruendo con disparos al aire para dispersar a las 50 personas reunidas al tiempo que aseguraron que "se hizo por la seguridad de las personas, ya que el acoplado o la grúa podrían haber caído y aplastado a alguien".

El camión pudo continuar camino a Zapala alrededor de las 21.30. El propietario del camión hizo la denuncia y, aunque recuperó gran parte de la mercadería, también tuvo pérdidas.

Por otro lado, las autoridades destacaron que la mercadería no estaba abandonada y que el propietario permaneció todo el tiempo en el lugar. Además, señalaron que cualquier intento de llevarse los productos constituye un delito calificado por hurto en poblado y en banda.