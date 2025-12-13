Allanaron un desarmadero ilegal que funcionaba en Plottier y dieron con autopartes robadas

El responsable del desarmadero quedó en libertad. La Municipalidad clausuró el lugar por falta de habilitación.

Luego de semanas de investigación, la Policía allanó un desarmadero ilegal que funcionaba en Plottier, donde encontraron cientos de autopartes, muchas asociadas a vehículos robados. Una persona quedó bajo investigación.

Según informó la Policía, el allanamiento se concretó el jueves en un domicilio ubicado en una calle sin denominación, en la zona lindante a Milstein y Raúl Blanco.

El allanamiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigación Automotor, dependiente del Departamento Sustracción Automotores y fue dispuesto en el marco de una investigación judicial, que permitió inspeccionar un local dedicado presuntamente al desarme de vehículos y depósito de autopartes.

Durante el registro del lugar, se incautaron diversos bloques de motor y puertas de distintos modelos automotores, varios de ellos con pedidos vigentes de secuestro emitidos por distintas unidades policiales de Neuquén y Río Negro.

allanamiento desarmadero (1)

Además, entre los elementos recuperados, se encuentran también bloques de motor pertenecientes a utilitarios y automóviles de distintas marcas, además de puertas de vehículos que también registraban pedidos relacionados con causas anteriores. Asimismo, se secuestró un teléfono celular asociado a la persona investigada.

Paralelamente, personal del área de Comercio de la Municipalidad de Plottier se hizo presente en el lugar y procedió a la clausura del establecimiento, ya que no contaba con habilitación comercial, labrando las actas de infracción correspondientes.

El principal investigado fue trasladado al Departamento de Sustracción Automotores para el cumplimiento de los trámites de rigor y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Todo el material secuestrado quedó resguardado en el predio oficial de secuestros del Parque Industrial. En tanto, el inmueble fue entregado al investigado bajo condición de depositario judicial, debido a que en el sitio permanecen autopartes sin identificación dominial.

Gran despliegue en un desarmadero clandestino en la meseta

Un desarmadero clandestino que funcionaba a plena vista en la meseta neuquina fue allanado en julio pasado luego de que se detectara un auto robado durante patrullajes de rutina. Los policías terminaron recuperando casi 10 vehículos con pedidos de secuestro, armas y municiones.

En diálogo con LU5, el jefe de la Comisaría 20 comisario Diego Rebollosa, informó que todo inició cuando personal de la jurisdicción realizaba patrullajes preventivos por el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza y divisaron en ese contexto un auto cuyas características coincidían con uno sustraído horas antes. El predio allanado se encuentra sobre calle El Sorgo, entre La Vid y Manzana 23.

"Al momento de pasar por las arterias informadas, se observa un vehículo Ford Ka color rojo que había sido robado en horas tempranas del día en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Ante tal situación, se mantiene comunicación con la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispone que se realice el allanamiento", indicó.

allanamiento desarmadero (3).jpg

Dentro del predio se verificó inicialmente una casilla de madera de características precarias, cerca de la cual estaba el Ford Ka reconocido, que efectivamente era el robado. Sin embargo, el terreno se extendía más allá de la casilla y había en él varios autos más, por lo que se decidió convocar a personal del Departamento Sustracción de Automotores para realizar la correspondiente verificación de cada uno de ellos.

Así, se constató que ocho vehículos (entre autos y camionetas) presentaban "pedidos de secuestro de diferentes unidades, chasis modificado y numeración limada". Por esto, todos ellos fueron secuestrados, junto a una moto y un motor, por los mismos motivos.

Además, se convocó a personal de Criminalística luego de encontrar armas y municiones dentro de la casilla: una carabina calibre 22, un revólver del mismo calibre y distintas piezas sueltas de armas de fuego, como cañones y tambores, todo lo cual fue secuestrado por el personal especializado.