Dieron con dos autos robados desguazados en un desarmadero de la meseta

Uno de los autos contaba con un pedido de secuestro de la Policía neuquina y otro de la Policía rionegrina.

Un allanamiento a un desarmadero de la meseta de Neuquén permitió dar con dos autos robados a medio desarmar, en el medio de unos 80 vehículos descartados en el predio.

Según informó la Policía, el allanamiento se realizó el viernes por la mañana en el marco de un procedimiento de rutina, en un terreno en el que funcionaba un taller y depósito de vehículos en el sector conocido como "Choconcito" , en la meseta neuquina.

La diligencia fue realizada por personal policial de la División Verificación e Investigación Automotores, junto al grupo del Curso de Verificador Policial.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron la presencia de alrededor de 80 vehículos en distintas condiciones, varios de ellos desarmados. En el marco del control, se detectaron entre la totalidad de los verificados, dos rodados que presentaban pedidos de secuestro vigentes por hechos de robo.

El primero de ellos es un Renault Clio de color gris, que registraba un pedido de secuestro por robo emitido por una unidad policial de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. En tanto, el segundo vehículo, una camioneta Chevrolet S10 negra, tenía pedido de secuestro solicitado por una dependencia policial de la capital neuquina.

Ambos automóviles, hallados desarmados, fueron debidamente fotografiados y consignados en el acta de procedimiento, quedando en el lugar bajo la figura de depositario judicial. Además, se notificará al propietario del predio conforme a las disposiciones de la autoridad judicial interviniente.

Gran despliegue en un desarmadero clandestino en la meseta

Un desarmadero clandestino que funcionaba a plena vista en la meseta neuquina fue allanado en julio pasado, luego de que se detectara un auto robado durante patrullajes de rutina. Los policías terminaron recuperando casi 10 vehículos con pedidos de secuestro, armas y municiones.

En diálogo con LU5, el jefe de la Comisaría 20 comisario Diego Rebollosa, informó que todo inició cuando personal de la jurisdicción realizaba patrullajes preventivos por el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza y divisaron en ese contexto un auto cuyas características coincidían con uno sustraído horas antes. El predio allanado se encuentra sobre calle El Sorgo, entre La Vid y Manzana 23.

"Al momento de pasar por las arterias informadas, se observa un vehículo Ford Ka color rojo que había sido robado en horas tempranas del día en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Ante tal situación, se mantiene comunicación con la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispone que se realice el allanamiento", indicó.

Dentro del predio se verificó inicialmente una casilla de madera de características precarias, cerca de la cual estaba el Ford Ka reconocido, que efectivamente era el robado. Sin embargo, el terreno se extendía más allá de la casilla y había en él varios autos más, por lo que se decidió convocar a personal del Departamento Sustracción de Automotores para realizar la correspondiente verificación de cada uno de ellos.

Así, se constató que ocho vehículos (entre autos y camionetas) presentaban "pedidos de secuestro de diferentes unidades, chasis modificado y numeración limada". Por esto, todos ellos fueron secuestrados, junto a una moto y un motor, por los mismos motivos.

Además, se convocó a personal de Criminalística luego de encontrar armas y municiones dentro de la casilla: una carabina calibre 22, un revólver del mismo calibre y distintas piezas sueltas de armas de fuego, como cañones y tambores, todo lo cual fue secuestrado por el personal especializado.