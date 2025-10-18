Allanamiento por el transfemicidio de Azul Semeñenko: hay un hombre demorado

El allanamiento se realiza en un domicilio del barrio Belgrano. Un gran despliegue policial se dispuso en la zona.

El allanamiento de este sábado por la mañana en el marco de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenk o ya tuvo su primer resultado: un hombre demorado. El personal abocado a la diligencia sigue recabando indicios para determinar si se lo puede vincular o no a la causa.

Este sábado por la mañana, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dio a conocer que se realiza un allanamiento en estas horas en una vivienda de la ciudad de Neuquén, cuya ubicación exacta no fue revelada, pero se supo que se ubicaría en el barrio Belgrano. El procedimiento fue requerido por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, quien encabeza la investigación de transfemicidio.

Interviene personal del MPF, de diversas áreas de la Policía provincial y de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial.

"El objetivo es buscar información tanto en la casa como en un automóvil", revelaron, sin dar precisiones de cómo llegaron a identificar ese domicilio como sospechoso.

No obstante, cabe recordar que se analizaban las últimas comunicaciones de Azul previo a su desaparición, así como también cámaras de vigilancia de la ciudad, para establecer qué recorrido hizo y con quién estuvo.

Minutos antes del mediodía, el MPF confirmó que hay un hombre que fue demorado en el contexto del allanamiento. No obstante, aclararon que aún no se encuentra detenido, es decir que no significa que su vinculación con el caso esté acreditada aún.

La fiscalía deberá analizar, a la luz de lo que se encuentre o no en la vivienda y el vehículo requisados, si hay alguna prueba que permita vincularlo a la causa y llevarlo a una audiencia de formulación de cargos. Si no se hallan indicios para hacerlo, será liberado en las próximas horas, como ocurre habitualmente en el contexto de otras investigaciones.

No se brindaron detalles sobre el sospechoso y se espera que en las próximas horas se conozca si se produjo algún hallazgo de relevancia para la causa.