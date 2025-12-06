Soñaba con manejar un camión y gracias a una beca se graduó como conductora profesional

Florencia es Técnica en Hidrocarburos, pero finalmente pudo cumplir el deseo de convertirse en chofer de camión.

Una joven oriunda de Plottier, se animó a desafiar los estereotipos en un rubro históricamente dominado por hombres y se convirtió en conductora profesional de camiones .

Florencia Ponce de León ya tenía un título como Técnica en Hidrocarburos , pero en su interior empezó a encenderse una inquietud ajena a su rubro. Lo que primero fue una curiosidad incipiente pronto se convirtió en un deseo real y comenzó a imaginarse al mando de un camión.

A diferencia de muchas mujeres que sueñan con conducir desde chicas—ya sea por seguir los pasos de un padre, un tío o un abuelo, o simplemente por vocación—el camino de Florencia fue distinto. Hoy, a sus 31 años , reconoce que esa chispa se despertó recién en los últimos meses, pero lo hizo con una fuerza que no pudo ignorar.

Según cuenta, aunque nunca lo imaginó como un camino propio, su admiración por los choferes nació cuando era pequeña. En los viajes a Córdoba junto a su mamá, ya fuera en auto o en colectivo, se quedaba deslumbrada al ver cómo aquellos gigantes sobre ruedas maniobraban con precisión. “¿Cómo hacen?”, se preguntaba fascinada cada vez que un camión doblaba en una calle angosta o estacionaba con una destreza envidiable.

El sueño fue tomando forma

“No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo deseaba”, recuerda Florencia. Un día, mientras navegaba por redes sociales, se topó con un video de Mujeres al Volante que anunciaba una beca de Scania para participar en un programa de capacitación destinado a mujeres en el transporte.

Casi como una señal, la oportunidad apareció ante sus ojos. No lo dudó: se inscribió y para su alegría, fue una de las 12 seleccionadas a nivel nacional.

IMG-20251115-WA0286

"Es una beca abierta a todas las mujeres del país, sin ninguna restricción, solo hay que tener un un carnet de auto o moto y tres años de antigüedad como mínimo", apuntó.

Así fue su paso por el programa

Florencia explicó que la capacitación comenzaba con una instancia virtual de dos semanas. Durante ese período cursaban la parte teórica por la mañana y, por la tarde, contaban con un espacio de consulta para despejar dudas.

Cada día debían entregar trabajos prácticos para garantizar la comprensión de los contenidos vistos y, al finalizar esta etapa, realizaban un trabajo integrador grupal. Ese proyecto, fue su primer acercamiento real con las demás compañeras.

florencia ponce camionera

Luego llegó el momento de viajar a Buenos Aires, donde pasaron un mes completo con clases intensivas de lunes a sábado. Aunque la teoría continuó durante esta etapa, lo más interesante apareció en la práctica: clases de manejo, regulación de frenos, conceptos básicos de mecánica, carga y estiba, maniobras de estacionamiento y hasta aprender a cambiar una rueda.

“Hubo mucho respeto y compañerismo, se armó un grupo muy lindo de amistad”, valoró Florencia y agregó que desde el primer día no apareció ningún problema, competencia ni rivalidad entre las 12 conductoras provenientes de distintas provincias del país.

SC7-77

Para Florencia, este factor es fundamentales para el trabajo del mañana. Considera que saber comunicarse, convivir y llevarse bien con otros es tan importante como cualquier habilidad técnica, especialmente en un rubro donde siempre se comparte el día a día con alguien más.

En cuanto a la experiencia, reconoció que "el nivel que tuvo esta formación a mi me dejo sorprendida, tanto humano como técnico, como nos acompañaron y articularon los contenidos".

El momento más emotivo

Cuando llegó la hora tan esperada de poner en práctica lo aprendido y finalmente conducir, Florencia se sintió invadida por una mezcla de nervios y ansiedad, como suele pasar la primera vez que uno enfrenta algo nuevo: desde aprender a andar en bicicleta, manejar un auto o en este caso, un camión.

florencia ponce camionera (5)

"Me emociona cuando me acuerdo de eso, porque yo tenia mucho miedo de si lo iba a poder hacer, si iba a ser capaz. Esa primer vuelta me transpiraban las manos pero el instructor me supo guiar, y tranquilizar, me hizo sentir segura. Fue una sensación de plenitud y felicidad saber que yo puedo con esto: puedo lograr esto y mucho más", compartió.

Afortunadamente, en este nuevo camino Florencia contó con el apoyo de amigos y familiares. Aunque, según relata, las opiniones se dividían en dos grupos: algunos lo veían como algo extraño y le preguntaban “¿por qué ahora?”, mientras que otros la alentaron a seguir adelante.

florencia ponce camionera (6)

Incluso se sorprendió al descubrir que muchas mujeres, al conocer su proyecto, le confesaron que ser camionera había sido siempre su sueño. “Muchas lo tomaron como ejemplo y como impulso para ellas. En estos días, la chica que nos vende cosas ricas en el trabajo se enteró y se interesó; yo le dije: ‘Anita, anotate, hacelo y vas a poder’. Que otra persona tenga un cambio en su vida a través de una profesión como esta me parece muy lindo”, aseguró.

Dos características que la definen

Curiosa e independiente: así se define Florencia. Estas características quedaron más que demostradas cuando, motivada por su nueva inquietud, no tardó en tomar cartas en el asunto y ponerse manos a la obra para conseguir su ansiada licencia.

Florencia ponce camionera (1)

“Siempre me interesó ocuparme de la mecánica del auto; siempre sentí curiosidad por entenderlo y poder resolver todo lo que pueda por mí misma, sin tener que depender de otro”, explicó.

Abrir paso en un "mundo de hombres"

Ser camionero ha sido tradicionalmente un oficio de hombres, pero cada vez son más las mujeres que rompen ese estereotipo. La confianza, el respeto y la determinación son fundamentales para superar los prejuicios y abrirse camino en este rubro.

“Es importante también escuchar al hombre que hoy trabaja como conductor profesional. Si bien algunos han hecho comentarios no tan lindos, la mayoría están dispuestos a trabajar con una mujer. Eso también es muy importante, y nosotras, como mujeres, tenemos que acompañar el trabajo entre ambos géneros”, sostuvo Florencia, dejando en claro que todos tienen algo que enseñar y algo que aprender, más allá del género.

En Argentina, tan solo el 1,2% de las licencias profesionales de transporte son otorgadas a mujeres, lo que hace que cada paso de Florencia y sus compañeras tenga un valor simbólico enorme. El programa “Conductoras” no solo les brinda formación profesional y oportunidades laborales, sino que también busca abrir caminos y reducir la histórica brecha de género en el transporte de carga.

Los próximos desafíos

La nueva chofer de camiones es egresada del secundario como técnica electromecánica y siempre estuvo vinculada al mundo de la ingeniería y los hidrocarburos, trabajando en desarrollo de proyectos vinculados al petróleo.

20251204_192452

Actualmente se desempeña en el área de procesos de una empresa, elaborando planos para las obras. Por ahora, la conducción quedará en pausa, ya que se acaba de reincorporar, pero espera ir ganando experiencia y aprendiendo todo sobre este mundo que para ella es totalmente nuevo, ya que nunca antes se había subido a un camión.

“A futuro me gustaría poder articular mi conocimiento técnico y de oficina con la conducción, y también con la logística. Considero que, en cargos logísticos, es fundamental conocer la parte práctica para que todo funcione correctamente”, consideró.

Screenshot_20251204_155250_Instagram(1)

El caso de Florencia es más que un logro personal: es un ejemplo que demuestra que no hay límites que una mujer puede alcanzar y que "los sueños se construyen con dedicación y oportunidades".

“A la que quiera intentar, le digo que se animen, que no tengan miedo. Siempre va a haber alguien que te acompañe y te ayude, y las oportunidades, tarde o temprano, llegan”, concluyó.