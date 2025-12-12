Estas son las 7 características de las personas inteligentes, según expertos en psicología

En este artículo, nos adentramos en un tema apasionante: ¿cuáles son las características de las personas inteligentes ? ¿Qué sostienen los expertos en psicología ?

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), una persona inteligente es aquella dotada de inteligencia . Pero, ¿en qué consiste la inteligencia ? De acuerdo a la misma RAE, comprende la capacidad de entender, comprender o de resolver problemas , entre otras. En esta nota, nos adentramos en un tema apasionante: ¿cuáles son las características de las personas inteligentes ? ¿Qué afirman al respecto los expertos en psicología ?

A lo largo de la historia, numerosos filósofos, políticos y artistas se refirieron a la inteligencia . Aristóteles, por ejemplo, la definió así: “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”. En la actualidad, ¿qué rasgos se imponen en una persona inteligente ?

Mentalidad de crecimiento

Apertura mental

Curiosidad

Adaptabilidad

Creatividad

Pensamiento crítico

Inteligencia emocional

El concepto de mentalidad de crecimiento (growth mindset) fue desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, profesora en la Universidad de Stanford. Esta psicóloga afirma que las personas inteligentes sostienen que sus habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo y aprendizaje. En un estudio reciente, Dweck apuntó: “La mentalidad de crecimiento es la base del desarrollo intelectual porque permite enfrentar desafíos y aprender de los errores”.

En tanto, la apertura mental es un concepto que, por su definición misma, aplica a la hora de evaluar emprender ideas nuevas. Y está claro que, además, potencia el pensamiento creativo y la capacidad de resiliencia ante el cambio. Vinculada a esta idea, aparece la curiosidad. Según la revista Neuron, se comprobó fehacientemente que la curiosidad activa zonas del cerebro vinculadas al placer, lo que facilita la memoria y la retención de información.

Sin dudas que uno de los signos distintivos que gobiernan esta época es el de la incertidumbre. El concepto de adaptabilidad supone un gran desafío para todos, y los psicólogos aseguran que la adaptabilidad también distingue en el presente a una persona inteligente, que puede asumir la habilidad para ajustar estrategias, responder ante el cambio y asumir nuevos retos.

La creatividad se expresa en distintas áreas, desde el arte hasta la ciencia, e incluso en la vida cotidiana.

En relación a la creatividad, según estudios del Journal of Experimental Psychology, ayuda a desarrollar ideas originales o bien resolver problemas de un modo novedoso. Se expresa en distintas áreas, desde el arte hasta la ciencia, e incluso en la vida cotidiana. Por otra parte, un artículo de Thinking Skills and Creativity reveló que el pensamiento crítico conlleva la capacidad de analizar información, cuestionar creencias infundadas y evaluar diferentes perspectivas.

Asimismo, la inteligencia emocional comprende a aquellas personas con buena capacidad para comprender y manejar sus emociones, así como también una marcada empatía hacia los demás. La autocrítica, la humildad intelectual y la disposición a aprender de los propios errores son rasgos frecuentes en aquellas personas que se destacan por su inteligencia emocional.