Consultorio Jurídico Gratuito en Neuquén: cuota alimentaria, entre lo más consultado este año

El dispositivo de la Municipalidad cerró su ciclo anual con más de 8.000 atenciones. Los temas de familia se llevaron la mayor parte de las consultas.

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Municipalidad de Neuquén cerró su edición anual, luego de un año de trabajo conjunto entre el municipio y el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, realizó un balance del funcionamiento del dispositivo, que volvió a mostrar un crecimiento sostenido tanto en alcance como en participación de los vecinos.

A lo largo del año, el consultorio registró más de 8.000 atenciones , un número que duplicó las consultas del año pasado. Para De Giovanetti, este incremento se debió a la difusión del programa, la confianza que los vecinos depositaron en el servicio y también el contexto económico, que dificulta para muchas familias el acceso a asesoramiento legal privado.

Señaló que del total de atenciones, alrededor del 10% requirió patrocinio jurídico gratuito , brindado a personas en situación de vulnerabilidad. En la mayoría de los casos, las consultas estuvieron vinculadas a temas de familia , especialmente conflictos por cuota alimentaria, régimen de comunicación, cuidado de los hijos y situaciones derivadas de separaciones o rupturas de pareja.

La funcionaria remarcó que, en estos contextos, muchas mujeres quedan solas a cargo de la crianza y necesitan asistencia para garantizar los derechos propios y de sus hijos. “Acompañar estos casos es garantizar derechos humanos y también asegurar que los niños mantengan los vínculos que corresponde”, argumentó. El 90% restante se resolvió mediante asesoramiento y orientación.

Muchos vecinos consultaron para saber cómo actuar ante situaciones legales concretas, qué plazos tienen, qué documentación necesitan o hasta dónde pueden negociar sin necesidad de iniciar un proceso judicial.

Funcionamiento y presencia en los barrios

El dispositivo estuvo conformado por profesionales municipales y jóvenes abogados aportados por el Colegio de Abogados, quienes trabajaron bajo la supervisión de tutores con experiencia. El consultorio recorrió todas las vecinales de la ciudad, atendiendo en los distintos sectores y facilitando el acceso a quienes no pueden trasladarse al centro.

Además, se mantuvo una línea telefónica directa, muy utilizada para resolver urgencias o consultas rápidas, y un espacio de demanda espontánea en el segundo piso del Palacio Municipal, donde muchos vecinos acudieron sin turno previo para resolver plazos legales, presentar notas o recibir orientación inmediata.

El modelo de trabajo fue presentado este año en un Congreso de Derechos Humanos, donde Neuquén destacó por ser uno de los pocos municipios del país con un dispositivo articulado de estas características entre una institución estatal y un colegio profesional.

Cierre anual y continuidad

El consultorio cerró su edición de este año debido a la proximidad de las fiestas y al inicio de la feria judicial. Las actividades se retomarán la primera semana de febrero, cuando los equipos vuelvan a recorrer la ciudad.

“Es un dispositivo que llegó para quedarse y que la gente hizo propio”, afirmó De Giovanetti, anticipando que en 2026 se continuará con el mismo esquema de atención territorial y acompañamiento gratuito.