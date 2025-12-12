Alerta por hantavirus en destinos turísticos: cómo protegerse en vacaciones de verano

Según datos oficiales, se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año. Cuáles son los destinos turísticos argentinos con mayor riesgo.

Precaución por los lugares donde se circulará este verano para evitar fuertes contagios.

El ministerio de Salud de la Nación publicó el último reporte del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde se registró un aumento en los casos de una enfermedad altamente contagiosa en el país .

Lugares como el norte del país o la cordillera de Río Negro y Neuquén se establecen como áreas con mayor riesgo , por lo que el contagio aumenta en este verano con gran cantidad de personas de vacaciones en estos lugares. De acuerdo con los datos oficiales , el incremento este año fue del 17% y la región centro concentra el 70% de las infecciones.

Se trata del hantavirus, una enfermedad viral aguda grave causada por el virus hanta que ataca los pulmones del ser humano y se transmite a través de la saliva, orina o heces de los ratones.

Alerta por los lugares de mayor riesgo: a tener en cuenta este verano

A raíz de la información brindada en el Boletín Epidemiológico, se estableció un mapeo de las áreas en todo el país que registraron casos en el último tiempo y cómo evoluciona el progreso del hantavirus allí.

De esta forma, se indicó que los lugares con mayor riesgo se distribuyen en cuatro regiones: el Noroeste, que incluye Salta, Jujuy y Tucumán; el Noreste, con Misiones, Formosa y Chaco; la región Centro, que comprende Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut.

Además, señala una estacionalidad marcada, con mayor incidencia entre octubre y mayo: entre septiembre y abril se registró el 90% de los contagios.

La zona Centro reunió casi el 70% de los casos notificados, un comportamiento diferente al de temporadas anteriores. La región sur quedó en segundo lugar, con un incremento que también figura en el informe y que se observa en varias provincias patagónicas.

Qué es el hantavirus y qué complicaciones puede traer a la salud

Al secarse se combina con el polvo y se transporta por el aire, razón por la cual se puede contagiar al inhalar aire contaminado en lugares abiertos o cerrados. También se puede contagiar por mordeduras o contacto directo con ratones.

El ratón colilargo patagónico es el transmisor del hantavirus. El ratón colilargo patagónico es el transmisor del hantavirus.

En humanos generalmente se producen dos tipos de afecciones: un tipo de fiebre hemorrágica con síndrome renal o el síndrome pulmonar por Hantavirus, una afección pulmonar muy grave. Además, puede producir dificultades respiratorias, falla cardíaca y, eventualmente, la muerte.

En cuanto al contagio del Hanta entre humanos, en Argentina sólo se comprobó un caso en el que el virus se traspasó por vía salival y ocurrió hace ya algunos años.

Los síntomas del hantavirus

Los síntomas son muy similares a los de un estado gripal como, por ejemplo, fiebre, escalofríos, fatiga, malestar o presión arterial baja, dolor de cabeza y tos siendo las áreas de dolor común el abdomen, los músculos o el pecho.

En cuanto a los síntomas gastrointestinales, la persona contagiada puede experimentar diarrea, náusea o vómitos. También pueden sufrir dificultades para respirar o generar líquido en los pulmones.

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para evitar el contagio de hantavirus son: