"Tememos que se nos venga encima": vecinos de Plottier reclaman por una alameda podrida

Está dentro del barrio Caminos del Sol. La dirección de Medio Ambiente municipal les confirmó que los árboles está muertos pero no les brindan solución.

Los vecinos del barrio Caminos del Sol , en Plottier , viven desde hace años bajo una amenaza que, según describen, se intensifica cada vez que sopla el viento. Una extensa alameda , ubicada frente a varias viviendas, está en estado crítico: árboles podridos y raíces cortadas por el paso de las máquinas. Reclaman que la Municipalidad intervenga de manera urgente antes de que ocurra una tragedia.

Cecilia, vecina del barrio desde hace años, cuenta que la preocupación ya se volvió parte de la rutina. No solo por los daños materiales que ya han sufrido varios residentes, sino por el temor concreto a que en cualquier momento alguno de los álamos termine cayendo sobre sus casas.

“Es un gran peligro porque cada día de viento nos amenaza con que se nos va a caer encima. Vivimos atormentados en los días de viento, por nuestros bienes materiales, por nuestras mascotas y por nosotros mismos ”, explicó.

alamedas caminos del sol plottier

La vecina aseguró que desde 2020 presenta notas, hace llamados y renueva cada año la solicitud para que el municipio intervenga. Lo hace siempre en mayo, cuando corresponde realizar las podas y cortes para evitar riesgos. Sin embargo, dice que cada trámite termina perdido entre expedientes que cambian de número y nunca llegan a una resolución.

“Yo hago los trámites desde la gestión de Gloria Ruiz. Siempre en mayo, para que vengan a cortar la alameda cuando no pesa tanto. Este año hice lo mismo: llevé la carta el 26 de mayo”, relató.

Reclamo

Este año consiguieron que personal de Medio Ambiente municipal vaya a evaluar la situación y el informe dice que los "árboles están podridos y que son un peligro". "Tal cual lo que vengo exponiendo ante el municipio y una vecina también lo hizo ante el Concejo Deliberante”, describió.

Ese informe significó una confirmación objetiva del riesgo que ellos ven todos los días. Los álamos están secos desde hace ocho años y, como si fuera poco, las máquinas municipales que pasan por la calle, que es de tierra, terminan cortando parte de las raíces. “Una vez vinieron, no hablaron con ningún vecino. Pusieron que había peligro en los árboles, pero no cortaron ninguno”, recuerda Cecilia.

alamedas caminos del sol plottier

La alameda está ubicada sobre un antiguo canal, que ya no cuenta con mantenimiento. Ese detalle generó un conflicto respecto a quién debe hacerse cargo.

“El canal está sin agua hace ocho años. No es un canal de riego. Quedó esta alameda y nadie se hizo cargo. Desde el municipio nos dijeron que es un problema provincial, pero no es así porque no es un canal de riego”, aseguró.

Los vecinos sienten que están en un limbo. “Nosotros somos contribuyentes de este municipio y vaya que nos fajan con los impuestos”, afirmó Cecilia.

Su reclamo no solo apunta a la poda o extracción de los árboles en mal estado. También menciona la falta de servicios básicos y una sensación de abandono que se repite en otros barrios periféricos de Plottier.

“No tenemos cloacas, el basurero pasa cuando quiere, nos cobran retributivos, rentas y hasta en la boleta de la luz nos cobran un canon municipal. Pero no tenemos ninguna retribución del municipio. Ni siquiera el buen trato”, destacó.

El peligro no es solo potencial: ya hubo episodios que terminaron con autos dañados y vecinos asustados por la caída de ramas y árboles.

“Ya cayeron ramas sobre el auto. A un inquilino le cayó un álamo dentro del predio y no aplastó su casa porque justo está en la parte de atrás del terreno", contó. En su caso, el riesgo es aún mayor por las características de su vivienda: “Mi casa tiene un techo de bioconstrucción, de adobe. Y el otro techo es de chapa. No soportaría el impacto”, dijo.

Como muchos otros residentes del barrio, vive en una calle que no tiene vereda y por donde pasan máquinas que, para mantener el camino transitable, terminan dañando aún más las raíces.