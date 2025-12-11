El clima en Neuquén

La Mañana Hallazgo

Dolor: hallaron el cuerpo de Thiago, el adolescente de 13 años arrastrado por el río Neuquén

El rastrillaje en el río Neuquén se había reanudado este jueves a las 7. Intervino personal de Prefectura y Bomberos de la Policía de Neuquén con los buzos.

Centenario Digital

Tras el intenso operativo desplegado este jueves desde las 7 sobre las aguas del Río Neuquén por el personal de Prefectura y los buzos de los Bomberos de la Policía de Neuquén, hallaron el cuerpo de Thiago.

El comisario Raúl Cabeza confirmó a LM Neuquén que el hallazgo se dio en cercanías del Tercer Puente, donde trabajaban hacía un par de horas contra una fuerte corriente.

Fueron tres días de intensa búsqueda del adolescente de 13 años quien había desaparecido en el río Neuquén el lunes pasado, mientras se refrescaba junto a su familia en la zona de Nueva España.

Noticia en desarrollo.

