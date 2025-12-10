Continúa la búsqueda de Thiago, arrastrado por el río Neuquén: "No se descarta nada"

La desesperada búsqueda de Thiago , el adolescente de 13 años arrastrado por la corriente del río Neuquén. A las 7 de este miércoles, el personal de Bomberos y Policía reanudaron los rastrillajes terrestres y acuáticos para dar con el joven.

El hecho ocurrió este lunes al atardecer, en un sector cercano al loteo Prima Terra, en el barrio Nueva España de Centenario . La familia del joven, residente en la zona de mesetas de Neuquén capital, había llegado hasta allí para refrescarse en una jornada agobiante. Minutos antes de retirarse, los gritos alertaron sobre la situación: uno de los adolescentes no había podido hacer pie y era llevado por el agua. Un primo intentó asistirlo, pero tampoco logró alcanzarlo.

El subcomisario Raúl Cabeza, a cargo de la brigada de Búsqueda y Rescate de Bomberos, contó a Radio 7 sobre los trabajos que realizarán durante la jornada del miércoles. "Se inició la labor operativa consistente con la búsqueda aguas abajo desde el punto último visto en superficie del menor". Respecto a las hipótesis actuales, dijo que "no se descarta nada".

"En el día de ayer, el personal de la embarcación con los buzos cubrió una extensión aproximadamente de 5 km aguas abajo. Mientras que la moto de agua de Prefectura hizo un recorrido largo hasta la confluencia con el río Limay", detalló.

Cabeza fundamentó la amplitud de los operativos en que "el comportamiento de un elemento, u objeto en el interior del cauce del agua no responde a ninguna regla, o sea, puede comportarse de distintas maneras".

"Por eso no se descartan los sectores de búsqueda. Simplemente, se verifican y se realiza el trabajo, ya sea superficial o subacuático, dependiendo las circunstancias de la costa", explicó. Contó que, además de personal de Bomberos, Policía y Prefectura, también se hizo presente personal de la Secretaría de Emergencias y Control de Riesgos, el cual colaboró con un dron.

Los peligros del río Neuquén

El subcomisario indicó también que hay la profundidad del río varía enormemente, llegando en algunos puntos a los 9 metros. Esto, sumado a la fuerte corriente, convierte ese sector en uno muy peligroso. El tramo de río desde lo que llaman "zona cero" del inicio de la búsqueda, hasta la confluencia entre el Limay y Neuquén tiene pocos puntos de acceso a la costa con vehículo. Esto provoca que tengan que determinar puntos de extracción para las embarcaciones y buzos. "Hay aproximadamente 5800, 6000 metros de costa que no se puede acceder con un vehículo", dijo.

Las tareas se focalizan en remansos, pozones y áreas donde la arboleda dentro del cauce puede dificultar la visibilidad. El subcomisario había detallado este martes el complejo escenario hídrico: “Tenemos el río Neuquén con muy bajo caudal, lo que hace que no exista playa. El tren de correntada está en el interior del surco: el agua está muy calma o corre muy fuerte".

"Esto es justo en una curva del río que permite llegar a la costa, porque metros más abajo la presencia de álamos de gran tamaño lo impide. Cuando hay árboles en el interior, ofician de enganche. Tenemos un solo condicionante y es el factor climático”, agregó.

La familia de Thiago permanece en el lugar donde el adolescente fue visto por última vez y continúa aguardando novedades.