Reanudan desesperada búsqueda de Thiago, el adolescente de 13 años arrastrado por el río Neuquén

El menor desapareció durante la tarde del lunes mientras se bañaba con su familia. Bomberos y Policía reanudaron la búsqueda este martes.

A partir de las 6:30 de la mañana se reanudó la búsqueda de Thiago , el adolescente de 13 años arrastrado este lunes por la corriente del río Neuquén, en el sector del barrio Nueva España, Centenario. Puntualmente, el hecho ocurrió cerca del loteo Sommadossi y Primera Terra.

Tras no poder realizar los trabajos el lunes, debido a que el hecho ocurrió ya a la caída del sol, Bomberos y Policía comenzaron el operativo con una lancha y buzos a la mañana.

La familia del joven, que estaba con él cuando lo llevó el río, permaneció en el lugar. Su mamá, inclusive, pasó la noche allí para esperar el comienzo del operativo y ser la primera persona en enterarse de las noticias.

Según contó el jefe de la brigada de buceo y rescate, subcomisario Raúl Cabeza en diálogo con LU5, Thiago se encontraba en el agua con tres primos. Uno de ellos, el mayor, quiso rescatarlo y lo siguió hasta que lo perdió de vista. Este pudo salir por sus propios medios.

Bomberos río neuquén Centenario digital

El oficial expresó que "nada se descarta" respecto a la búsqueda. De hecho, afirmó que se convocó a personal de Montadas y Canes para realizar un rastrillaje de costas entre el lugar de los hechos y la confluencia del río Neuquén con el Limay. "Tenemos más o menos 1700 metros para el tercer puente de la circunvalación y luego aproximadamente 9 km para la confluencia de ríos para recorrer", dijo.

El testimonio de la familia

En diálogo con el móvil de Radio 7, la tía que estuvo en el lugar cuando Thiago desapareció, Nilda Díaz, contó cómo vivió el hecho puntual. "Pasó muy rápido. Salimos corriendo, nos estábamos preparando como para irnos", contó la mujer.

"Mientras que juntábamos las cosas, los chicos estaban para allá, pero fue muy rápido, pasó muy rápido. Mi hermana bajó, se fue para el baño y mientras que ellos iban a saliendo, nosotros juntamos las cosas como para irnos", relató Nilda. Afirmó que todo ocurrió a las 19:45. Ellos tenían planeado dejar el lugar a las 20.

Bomberos río neuquén

"En eso, empezó a gritar la gente, salimos corriendo, no sabíamos qué había pasado, pues yo tenía a mi chico en el agua. Me asusté, salí y era mi sobrino", contó.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 20 de Parque Industrial y personal de la Comisaría Quinta de Centenario, quienes hicieron las primeras tareas de rastrillaje. También fue convocado el cuartel de Bomberos de la Policía del Neuquén, aunque la llegada de la noche obligó a suspender las maniobras de búsqueda por falta de visibilidad. "Nos pidieron que nos quedemos acá", agregó la mujer.

El pedido de la familia para la búsqueda

Otra tía de Thiago, Liliana, pidió a la comunidad que más gente se una a la desesperada búsqueda. "Ellos disfrutaban de la tarde ayer con su otra tía y el nene se largó al agua y no apareció", contó la mujer. "Nosotros llegamos hace un ratito, pero su mamá amaneció acá esperando alguna noticia".

La familia es oriunda de Paraguay y viven en Neuquén hace aproximadamente 7 años, según informó Radio 7. Esta fue la segunda vez que fueron a pasar la tarde en el lugar. La anterior había sido 2 años atrás. La zona no cuenta con servicio de guardavidas.

Bomberos río neuquén (1)

Reclamaron que pocos efectivos se presentaron durante la mañana para realizar la búsqueda. "Son muy pocos. La Prefectura nos dijo que van a aparecer como a las 9:30", dijo.

En ese sector del río existen pozones de profundidad variable y restos de arboledas arrastradas por crecidas anteriores, lo que dificulta la circulación y aumenta el riesgo para quienes ingresan al agua. Si bien no se trata de un espacio habilitado para bañistas, la presencia de familias fue numerosa durante la jornada de alta temperatura.

El subcomisario indicó que el mayor riesgo hoy reside en el poco caudal del río. "Esto hace que se gane profundidad muy cerquita de lo que es la correntada y a pocos metros de la costa", explicó.