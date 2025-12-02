Intensa búsqueda de una joven argentina en Brasil: fue a buscar trabajo y desapareció hace una semana

La madre de la joven oriunda del Chaco presentó la denuncia este lunes por la tarde en la Comisaría su localidad. Dejó de responder mensajes y llamados.

Una joven argentina desapareció hace una semana en Brasil . Oriunda del Chaco, Lourdes Rodríguez vive en Florianópolis desde septiembre, pero hace una semana que no contesta los llamados y mensajes de su madre.

La joven, de 25 años de edad, decidió buscar nuevas oportunidades laborales en el país vecino y mantenía contacto frecuente con su mamá Viviana Beatriz Verón. El pasado 26 de noviembre dejó de responder mensajes y llamadas, motivo por el cual decidió hacer pública la situación.

Dada la preocupación por la ausencia total de respuestas y no conocer la dirección exacta donde vivía su hija en Florianópolis, se encendieron las alarmas familiares. Es así que se dirigió a presentar la denuncia correspondiente este lunes por la tarde en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco.

argentina chaco busqueda

Cómo es la joven chaqueña desaparecida en Brasil

Lurdes es de contextura delgada, mide 1,63 m de altura aproximadamente, y es de tez morena. Tiene cabello lacio y largo, de color castaño, y ojos marrón claro.

Su madre reveló además, para facilitar la identificación, que su hija tiene una cicatriz lineal y horizontal en la frente. Además tiene varios tatuajes: un dibujo de colores del planeta Saturno en la parte superior de la mano derecha, entre el índice y el pulgar; una cinta negra con una flor en el medio en el antebrazo derecho; el signo Acuario en el hombro derecho; el dibujo de una chica debajo el hombro derecho, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mándala en el pecho que se extiende hacia ambas costillas.

argentina desaparecida brasil

Lurdes trabaja como empleada en un bar llamado “Meat-Shop” en la ciudad brasileña. De acuerdo a medios locales, las autoridades mantienen el hermetismo sobre los avances de la investigación para no entorpecer la búsqueda.

A raíz de esta situación, se solicita la colaboración de la ciudadanía, tanto en Chaco como en Florianópolis, para aportar cualquier información que permita localizar a la joven y brindar tranquilidad a su familia.

Ahora, la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín intervino en el caso y remitió el expediente al Convenio Policial Internacional, que permitirá coordinar la búsqueda con autoridades brasileñas y solicitar cooperación internacional. El fiscal dispuso enviar una copia a la fiscalía local para iniciar diligencias y facilitar la colaboración.

