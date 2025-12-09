Adolescente desaparecido en el río Neuquén: cómo fue la búsqueda este martes

Thiago, de 13 años, fue arrastrado por la correntada en un sector no habilitado del río Neuquén. Bomberos, policías y Prefectura trabajan sin pausa.

La desesperada búsqueda de Thiago, el adolescente de 13 años que desapareció en las aguas del río Neuquén, continúa sin descanso mientras familiares y equipos de rescate mantienen la esperanza. El chico fue arrastrado por la correntada en una zona no habilitada para bañistas, un sitio muy concurrido en días de calor.

El hecho ocurrió este lunes, al atardecer en un sector cercano al loteo Prima Terra, en el barrio Nueva España de Centenario . La familia del joven, residente en la zona de mesetas de Neuquén capital, había llegado hasta allí para refrescarse en una jornada agobiante. Minutos antes de retirarse, los gritos alertaron sobre la situación: uno de los adolescentes no había podido hacer pie y era llevado por el agua. Un primo intentó asistirlo, pero tampoco logró alcanzarlo.

De inmediato acudieron efectivos de la Comisaría 20, de Parque Industrial, y de la Quinta de Centenario. Por la hora y la falta de luz natural, los bomberos de la Policía del Neuquén no pudieron iniciar el operativo por agua, pero sí comenzaron a organizar el dispositivo para el día siguiente. Al amanecer del martes, el subcomisario Raúl Cabeza, a cargo de la brigada de Búsqueda y Rescate, encabezó los trabajos que se extendieron durante toda la jornada.

Bomberos río neuquén

Cabeza remarcó que el sector carece de guardavidas y presenta riesgos que suelen pasar desapercibidos. “La costa no está preparada para los bañistas. Si bien puede observarse un sector de playa, la profundidad gana muy pronto. Eran tres familias que estaban pasando la tarde”, explicó. Desde las 6:30, equipos especializados recorren el área con un semirrígido y tres buzos, mientras personal de la División Montada y Canes inspecciona por tierra alrededor de un kilómetro y medio.

En que sectores se centra la búsqueda

Las tareas se focalizan en remansos, pozones y áreas donde la arboleda dentro del cauce puede dificultar la visibilidad. El subcomisario detalló el complejo escenario hídrico: “Tenemos el río Neuquén con muy bajo caudal, lo que hace que no exista playa. El tren de correntada está en el interior del surco: el agua está muy calma o corre muy fuerte. Esto es justo en una curva del río que permite llegar a la costa, porque metros más abajo la presencia de álamos de gran tamaño lo impide. Cuando hay árboles en el interior, ofician de enganche. Tenemos un solo condicionante y es el factor climático”.

A las tareas se sumó Prefectura Naval con una moto de agua, además de Bomberos Voluntarios de Centenario con otro semirrígido que comenzó a operar durante la tarde del martes. Los esfuerzos se mantienen coordinados entre todas las fuerzas con el objetivo de hallar al adolescente lo antes posible.

Bomberos río neuquén Centenario digital

El comisario indicó que el mayor riesgo hoy reside en el poco caudal del río. "Esto hace que se gane profundidad muy cerquita de lo que es la correntada y a pocos metros de la costa", explicó.

Mientras tanto, la familia de Thiago permanece acompañada en el lugar y continúa aguardando novedades, en medio de una búsqueda que se extenderá durante las próximas horas según las condiciones del clima y la visibilidad en el río.