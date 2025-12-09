La U11 ya tiene su moderno pabellón de máxima seguridad

El gobernador neuquino Rolando Figueroa presidió la inauguración de la esperada obra, que genera nuevas plazas y pone a la provincia a la vanguardia en el país.

El gobierno neuquino empieza a consolidar su ambicioso plan en materia carcelaria y este martes, con la presencia del primer mandatario provincial, Rolando Figueroa, dejó inaugurado el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11 (U11). Estuvo acompañado por ministros, jefes policiales y los intendentes de Neuquén capital y Centenario, Mariano Gaido y Esteban Cimolai, respectivamente. La obra abarca una superficie cubierta de más de 2.500 metros cuadrados y comprende 26 plazas de alojamiento.

El gobernador destacó que la inauguración de la obra en la U11 representa un “primer paso en política carcelaria”. “Hemos asumido con un abandono total respecto de esta política carcelaria y con un déficit de infraestructura muy importante en todos los temas”, indicó.

“Forma parte de toda la política de inversión que estamos realizando en la provincia”, dijo Figueroa y consideró que “son responsabilidades indelegables que tiene el Estado y nos estamos enfocando en ello, a pesar de tener años difíciles”.

cárcel U11 Secretaría de Prensa y Comunicación

Aseguró que desde el gobierno provincial se está trabajando para ampliar las plazas carcelarias y explicó que, además de distintas etapas de obras planificadas en la U11, se están ejecutando otras en las Unidades 22 y 32 de Cutral Co y Zapala. “Debemos realizar inversiones para ponernos al día también en materia penitenciaria”, señaló.

Figueroa se refirió al complejo penitenciario de Senillosa y comentó que “Neuquén hace muchos años tenía una cárcel totalmente disponible para poder trabajar con sus internos. Fue cedida al gobierno nacional a cambio de un terreno y eso nos obligó a estar detrás” en materia de plazas carcelarias.

“Vimos que había problemáticas que hacían daño a la población y contribuimos a desfederalizar la lucha contra el narcomenudeo”, indicó el gobernador y explicó que “no sólo nos lleva a la afectación de recursos policiales en la calle, sino que también nos obliga a tener espacios para poder realizar las detenciones pertinentes”.

“Creemos que el gobierno federal nos tiene que ceder una parte de esa infraestructura que fue donada, entre comillas, por la provincia del Neuquén al Servicio Penitenciario Nacional, para que podamos tener la posibilidad de detener más personas por un delito cuyo combate hemos asumido como propio y lo tenía Nación”, sostuvo.

"Un ejemplo en el país"

“Las obras públicas que está haciendo toda la sociedad neuquina son un ejemplo en el país”, manifestó Figueroa y consideró que “en materia de seguridad también lo estamos haciendo con inversiones fuertes en la Policía”. Comentó que durante su gestión se duplicó el egreso de nuevos efectivos policiales y añadió que “ahora estamos muy enfocados en la compra de tecnología, tanto en los distintos elementos para poder combatir la droga como también para prevenir todo el delito”.

“Las inversiones son importantes en una policía ordenada, prestigiosa, limpia y honesta; con mucho orgullo lo digo. Estoy muy orgulloso de la Policía del Neuquén y eso nos permite avanzar en este sentido”, concluyó.

cárcel U11 Secretaría de Prensa y Comunicación

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini expresó: “Hoy estamos inaugurando algo nuevo, algo novedoso. Esto es un hito en materia de política penitenciaria y de seguridad en la República Argentina. No se inauguran obras así en el resto del país, y eso lo marca Neuquén”.

“Hoy se está dando la vuelta de página a décadas de desinversión, a décadas de mirar hacia otro lado, a décadas de un trabajo difícil, muchas veces en condiciones inhumanas, de nuestro personal penitenciario”, agregó.

“La seguridad es una prioridad de la gestión de gobierno”, manifestó Nicolini y aseveró que “es una necesidad atenderla con todos los recursos y con todas las capacidades, para que podamos dar un paso adelante y deje de ser un problema para todos los neuquinos y las neuquinas”.

Un sistema de visión permanente

El ministro afirmó que “hoy estamos inaugurando la primera cárcel en la provincia con sistema electrónico de apertura de puertas, sistema de monitoreo cerrado de control, y un sistema de visión permanente para el personal de seguridad, para brindarle mayor seguridad al propio personal”.

“Esta unidad carcelaria, con los diez pabellones que contaba, tenía capacidad real de alojamiento para 210 internos”, comentó Nicolini y explicó que las obras planificadas permitirán “llevar a incorporar nuevas 450 plazas. Estamos incrementando en un 200 por ciento la capacidad originaria de alojamiento de esta unidad de detención”.

“Ya se está en proceso de ampliación de la Unidad 22 de Cutral Co y la Unidad 32 de Zapala. Todo eso nos va a permitir llevar la capacidad real de alojamiento de 499, que fue lo que recibimos cuando asumimos la gestión, a casi 1.300 al finalizar la gestión”, finalizó.

cárcel U11 Secretaría de Prensa y Comunicación

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi explicó que “son 2.700 metros cuadrados y 26 celdas, diseñadas especialmente con las normas internacionales de máxima seguridad”. “No había cárceles en la provincia de estas características”, dijo.

Comentó que la obra “se diseñó de acuerdo con las normas internacionales de máxima seguridad: tiene doble muro de hormigón con una cámara de aire y una novedad, que es el sistema de peceras. Es un control nuevo, que tampoco lo veníamos teniendo en las cárceles. Nos permite una visión las 24 horas del día, pero además en simultáneo y en paralelo de todos los espacios donde los internos van a estar”.

Destacó que además de inauguración “estamos ya ejecutando la segunda etapa, con un 25 por ciento de avance, que va a ser exactamente igual a esta”. De forma paralela, resaltó que también se está planificando el trabajo en la tercera, la cuarta y la quinta etapa de obras.

El acompañamiento de los intendentes

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai expresó que para “los centenarienses es algo muy importante lo que se está haciendo en materia de seguridad ciudadana”. “La provincia ha tomado un desafío y un rol muy valedero en estos últimos dos años de gestión”, dijo y destacó la decisión política de “realmente atacar estas problemáticas y estas emergencias que tenía la provincia”.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido agradeció al gobernador por “la decisión que tomaste el primer día de invertir en seguridad, que es una prioridad absolutamente de cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia y de nuestras ciudades”.

Este nuevo pabellón de máxima seguridad está diseñado bajo estrictos estándares de control, vigilancia y resguardo, incorporando infraestructura moderna, sistemas de seguridad avanzados y espacios especialmente acondicionados para garantizar la custodia de los internos, asegurando a la vez condiciones apropiadas para el trabajo del personal penitenciario.