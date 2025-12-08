Avanza el ambicioso plan de seguridad neuquino: comisarías nuevas, ampliación de cárceles y modernas oficinas

Se trata de un total de 45 obras que buscarán cubrir las necesidades del conjunto de la provincia. Entre los anuncios, se destaca el Complejo La Meseta.

El Gobierno neuquino lanzó un plan integral de infraestructura de seguridad c ompuesto por 45 obras que se ejecutarán durante los períodos 2026 y 2027, con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario, modernizar las comisarías, ampliar la capacidad operativa de la Policía y mejorar la infraestructura institucional en todo el territorio provincial. Se trata de una inversión estratégica y del plan más ambicioso de los últimos años en materia de seguridad, financiado en gran medida por la Ley Provincial 3426, que declaró la Emergencia Penitenciaria y permitió agilizar los procesos administrativos para avanzar en intervenciones prioritarias.

El proyecto fue diseñado bajo tres grandes ejes de intervención, orientados a lograr una cobertura territorial equilibrada y responder a las necesidades estructurales del sistema de seguridad.

El primero de ellos es el fortalecimiento penitenciario, una demanda planteada desde el inicio de la Emergencia Penitenciaria en 2024. Más de la mitad de las obras contemplan la construcción de nuevas unidades de detención, ampliaciones, pabellones de mediana y máxima seguridad y adecuaciones edilicias en distintos puntos de la provincia.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentran las de la Unidad de Detención 11 de Centenario, donde se incorporarán nuevos módulos carcelarios y edificios de dos plantas que ampliarán la capacidad de mediana seguridad.

Pabellones de máxima seguridad

En la Unidad de Detención 32 de Zapala se construirán pabellones de máxima y mediana seguridad con sistemas reforzados de control y alojamiento. A su vez, en Cutral Co, la Unidad de Detención 22 será ampliada con un nuevo pabellón de mediana seguridad que complementa el proyecto ya iniciado en el área de máxima seguridad.

En conjunto, estas obras permitirán incrementar de forma significativa la capacidad penitenciaria, mejorar las condiciones de alojamiento y optimizar la clasificación y tratamiento de las personas privadas de libertad.

El segundo eje del plan comprende la modernización y expansión de la infraestructura policial y operativa, que incluye 10 nuevas comisarías, 18 nodos de emergencia, 15 destacamentos policiales y 7 de tránsito, 8 edificios administrativos, 3 plantas de verificación vehicular y múltiples ampliaciones y adecuaciones edilicias. El propósito es acompañar el crecimiento urbano de las localidades, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la presencia territorial de la Policía del Neuquén.

obras seguridad Secretaría de Prensa y Comunicación

Entre las obras de mayor impacto se destaca el Complejo La Meseta, ubicado en el barrio Nueva Esperanza de Neuquén capital, un proyecto de 10.300 metros cuadrados distribuidos en cinco edificios que concentrarán dependencias policiales, penitenciarias, operativas y administrativas. Esta infraestructura fue diseñada para dar respuesta al fuerte crecimiento demográfico y urbano del sector oeste de la ciudad, reforzando la capacidad preventiva y operativa. También se contempla la construcción de un nuevo destacamento en Isla 132, en función de la demanda creciente derivada del desarrollo urbano y turístico del área.

Otra obra central dentro del plan es el nuevo edificio del Departamento Antinarcóticos, ubicado entre la Avenida Los Pensamientos y la Avenida Las Flores. Se trata de un edificio de 1.700 metros cuadrados que se desarrollará en tres pisos más subsuelo, con accesos vehiculares y peatonales por ambas avenidas. El proyecto fue concebido como una estructura segura, funcional y representativa, capaz de responder a las necesidades operativas y estratégicas de la institución. Contará con áreas de investigación, espacios administrativos, dependencias operativas, sectores de detención, oficinas para brigadas, sala de máquinas, sectores de canes, estacionamiento y áreas externas destinadas al funcionamiento cotidiano de la división.

Dentro de este segundo eje también se prevé la construcción de la Comisaría 54 en el barrio Z1 de Neuquén capital, que contará con tres accesos, áreas de alcaldía, sector operativo, depósitos, sala de máquinas y garaje. La obra responde a la demanda de infraestructura policial en una zona que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años.

Obras para todas las regiones de la provincia

El tercer eje del plan abarca la mejora de la infraestructura administrativa, logística y de apoyo institucional del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Neuquén. Incluye edificios administrativos, centros de operaciones, mejoras tecnológicas y adecuaciones edilicias destinadas a optimizar la coordinación, fortalecer la gestión operativa y mejorar el funcionamiento general del sistema.

Las 45 obras contempladas en este plan se distribuyen estratégicamente en las distintas regiones de la provincia: la Zona Confluencia -que incluye Neuquén capital, Centenario y Plottier-; la Zona Centro -con Zapala y Las Lajas-; la Zona Este -con Añelo y Rincón de los Sauces-; la Zona Norte -con Chos Malal y localidades cercanas-; la Zona Sur -con Junín y San Martín de los Andes-; y la microrregión Cutral Co–Plaza Huincul, donde se concentran varias ampliaciones penitenciarias y policiales. Esta distribución permite equilibrar recursos, reforzar capacidades operativas y atender de manera más eficiente la demanda ciudadana en puntos estratégicos de la provincia.