La Legislatura aprobó los tres presupuestos del Estado neuquino

Lo hizo en general y por la mayoría de los votos de los diputados. Hubo cuestionamientos al financiamiento del Poder Judicial.

En una maratónica jornada, que incluyó una sesión especial por la mañana y una ordinaria por la tarde, la Legislatura de Neuquén aprobó los tres presupuestos del Estado neuquino , además del Código Procesal Civil Adversarial de la Provincia de Neuquén. Este último fue el primero en ser sancionado por los diputados y diputadas de la provincia.

En la sesión ordinaria de la tarde los legisladores aprobaron el Presupuesto del Poder Ejecutivo para el ejercicio 2026, con 29 votos positivos y dos negativos del bloque de la izquierda.

El presupuesto del Poder Ejecutivo prevé recursos para el 2026 por 7,5 billones de pesos, con un superávit financiero de 132 mil millones de pesos, con un desendeudamiento sostenido que alcanza los 433 mil millones de pesos y un plan de obra pública del orden del 1,2 billones de pesos.

El diputado provincial del PTS- Frente de Izquierda Unidad, Andrés Blanco, justificó su voto en contra, al asegurar que parte de parámetros de inflación ficticios para cumplir con el gobierno nacional y usarlo de modo discrecional.

“La historia se repite. Vaca Muerta bate nuevos récords, cada vez más impactantes. La producción de petróleo aumentó más de un 30% respecto de 2024 y se acerca a los 600.000 barriles por día. Alguien fuera de la provincia podría imaginar que acá se vive mejor que nunca. Pero el “derrame” prometido por Rolando Figueroa, con el que ganó las elecciones de 2023, sigue sin aparecer”, dijo.

Luego, los legisladores sancionaron el Presupuesto del Poder Legislativo (30 votos positivos y 2 negativos, que también fueron de la izquierda). Estima que el cálculo de ingresos y egresos para el 2026 será de 72 mil millones de pesos. El texto original fue modificado y el despacho con el que llegó la recinto incluyó una redacción que especifica que el ahorro correspondiente al ejercicio financiero vigente se destinará al denominado Fondo de Contingencia de ese Poder.

Cuestionamiento al Poder Judicial

Los diputados sancionaron también el presupuesto del Poder Judicial, que tiene un total de recursos por 389.456 millones de pesos, de los cuales el 44% se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en 170.916 millones de pesos; el 2% por tasas de justicia y otros recursos propios, con 12.000 millones y el 53% corresponde a “contribuciones figurativas” del Tesoro Provincial por 206.540 millones. Es decir, ese dinero lo aportará el Ejecutivo.

La ley fue aprobada por 30 votos positivos y dos en contra (también de los representantes de la izquierda).

Pero hubo objeciones pese al aval mayoritario que tuvo el proyecto, como la que hizo el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, respecto al déficit y la asistencia que debe hacer el Ejecutivo. “Es parte de la decisión que se tomó en su momento pero que hay que revisar esto y cambiar el criterio”, indicó.

El legislador no cuestionó el contenido del presupuesto, dijo que no tenía objeciones ni observaba situaciones “anómalas” de proyecto enviado por el TSJ pero insistió en revisar el mecanismo de financiamiento.