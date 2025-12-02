Aval de la Legislatura para los tres presupuestos del Estado neuquino

Se emitió despacho de comisión y la semana que viene los proyectos de ley se tratarán en el recinto.

Los tres presupuestos 2026 del estado provincial obtuvieron despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) en la Legislatura de Neuquén y la semana que viene serán tratados en el recinto .

Los despachos de los presupuestos del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo fueron aprobados por mayoría, con diez votos positivos, aportados por diputados y diputadas de Comunidad, MPN, Avanzar, Fuerza Libertaria, Juntos y Arriba Neuquén. En contra lo hizo la banca del FIT-U.

El del Ejecutivo, prevé recursos para el 2026 por 7,5 billones de pesos, con un superávit financiero de 132 mil millones de pesos, con un desendeudamiento sostenido que alcanza los 433 mil millones de pesos y un plan de obra pública del orden del 1,2 billones de pesos.

legislatura 2

En tanto, para el presupuesto del Poder Legislativo se estima que el cálculo de ingresos y egresos para el 2026 será de 72 mil millones de pesos. El texto original fue modificado y el despacho incluyó una redacción que especifica que el ahorro correspondiente al ejercicio financiero vigente se destinará al denominado Fondo de Contingencia de ese Poder.

A su vez, el presupuesto del Poder Judicial, prevé un total de recursos por 389.456 millones de pesos, de los cuales el 44% se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en 170.916 millones de pesos; el 2% por tasas de justicia y otros recursos propios, con 12.000 millones y el 53% corresponde a “contribuciones figurativas” del Tesoro Provincial por 206.540 millones. Es decir, ese dinero lo aportará el Ejecutivo.

Manejo del fuego

Por otra parte, la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho por unanimidad al proyecto de creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, orientado a “ordenar y fortalecer las políticas de prevención, mitigación y combate de incendios en la provincia”. La propuesta ya contaba con dictamen unánime de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) y continuará su tratamiento en la de Hacienda y Presupuesto (B).

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, establece un sistema integral compuesto por planes provinciales, municipales y prediales, que organiza la actuación de los distintos organismos vinculados al manejo del fuego, define mecanismos de coordinación y fija procedimientos para situaciones de riesgo o emergencia. Propone como autoridad de aplicación a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, y contempla disposiciones específicas para intervenciones excepcionales en contextos de urgencia.

Por otro lado, crea el Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental que se dividirá en dos cuentas: una destinada a prevención y combate –administrada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos-, y otra para la restauración ambiental –a cargo de la Secretaría de Ambiente-. Además, se fijan obligaciones para propietarios de predios rurales en materia de medidas de silvicultura preventiva: picadas, cortafuegos y limpieza de alambrados.