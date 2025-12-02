"Me considero despedido", echaron a un estatal neuquino que faltó al trabajo y justificó su decisión

Se desempeñaba en el Ente Provincial de Termas de Neuquén y le habían iniciado un sumario. La decisión se tomó a través de un decreto publicado este martes.

La continuidad de la tolerancia cero y de la purga de ñoquis e indisciplinados que lleva adelante el gobierno de la provincia de Neuquén, sumó este martes un nuevo caso: el de un agente que defendió su decisión de no presentarse a trabajar y fue echado.

La sanción de cesantía recayó sobre el ahora ex agente identificado como Nelson Edgardo Roa, quien pertenecía a la planta permanente anualizada del Ente Provincial de Termas de Neuquén (EProTeN) -dependiente del ministerio de Turismo- y se desempeñaba en el área de mantenimiento del spa. Básicamente, le endilgaron abandono de cargo por haber faltado en forma injustificada a su puesto de trabajo, durante el período que se extendió desde el 24 de abril hasta el 3 de mayo de 2023.

En comparación con otros casos, el lapso en que se ausentó no fue muy extenso. No obstante, lo llamativo fue los argumentos que desplegó el agente al ejercer su derecho de defensa durante el proceso sumarial.

En el expediente consta que reconoció haber inasistido a su trabajo y que dijo textualmente lo siguiente: “Como no tenía forma de registrar ni forma de justificar mi asistencia, dejé de concurrir a partir del 25 o 27 de abril de 2023, porque no tenía espacio físico donde estar”.

Nelson Edgardo ROA

A eso, agregó: “Actualmente no estoy trabajando porque me considero despedido desde que me retuvieron los haberes en enero de 2024” y “quiero dejar constancia que no me voy a presentar a trabajar hasta no se resuelva el presente sumario o me indiquen un lugar de trabajo distinto al que estoy afectado actualmente”.

Los auditores concluyeron que tales afirmaciones evidenciaron la intención y decisión voluntaria e inequívoca del agente de abandonar su puesto de trabajo e incumplir sus obligaciones laborales. Del mismo modo, hicieron ver que los incumplimientos y el actuar negligente, no sólo contravienen las disposiciones legales, sino que también impactan negativamente en las finanzas del Estado e implican un perjuicio fiscal significativo.

El sumario lo habían iniciado el 7 de diciembre de 2023, debido a que el agente no se había reincorporado al trabajo tras la finalización de una licencia sin goce de haberes. Ahora el gobierno provincial concretó el despido e instruyó a la coordinación de Gestión de Recursos Humanos Centralizado para que informe sobre los haberes supuestamente abonados al agente durante el tiempo en que no prestó servicios. Si constatan que cobró sin trabajar, le reclamarán que devuelva el dinero. Y si no lo hace, podría llegarse al eventual inicio de acciones judiciales.

De hecho, el decreto de cesantía dice expresamente lo siguiente: “En caso de imposibilidad de proceder al recupero y de ser necesario, dese intervención a la Fiscalía de Estado, a fin de iniciar las actuaciones correspondientes, atento la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial”.