Neuquén fue sede del primer encuentro latinoamericano de la comunidad científica Elekta Kite Community

Neuquén se convirtió esta semana en el punto de encuentro para más de un centenar especialistas internacionales en oncología, radioterapia y tecnología aplicada a la salud, con la realización del Elekta Kite Community Gathering , el primer evento en América Latina diseñado para crear y consolidar una comunidad científica regional en torno a la radioterapia adaptativa.

El encuentro, que se desarrolló del 4 al 6 de diciembre en el Centro Oncológico Integral (COI) y el Hotel Grand Brizo Comahue, fue organizado por la empresa sueca Elekta , líder mundial en soluciones oncológicas, junto a Leben Salud.

Una red científica inédita en América Latina

La Kite Community es una iniciativa impulsada por Elekta para promover el intercambio de conocimientos, acelerar la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer los vínculos entre los profesionales que trabajan con radioterapia adaptativa, una herramienta clave para personalizar tratamientos y mejorar los resultados terapéuticos.

Como explicó Ricardo Ruggeri, Director Técnico del Centro Oncológico Integral (COI), “acabamos de construir la primera comunidad científica con la participación de los mejores profesionales de toda América, incluido Canadá y Estados Unidos. Imagínense poder traer a los mejores de todo a que conozcan el Centro Oncológico Integral para que aporten sus ideas. Realmente nos posiciona a nivel científico de una manera internacional muy importante. El impacto en la sociedad, sobre todo en los pacientes, es altísimo.”

Agenda de alto nivel internacional

El programa académico incluyó conferencias magistrales, presentaciones institucionales y mesas redondas con especialistas de Estados Unidos, Panamá, Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina. Entre los expositores se destacó la presencia de Ardie Ermers, presidente de Elekta para la región de las Américas, y del PhD Cesar Della Biancia, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, uno de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo.

El presidente de Elekta para América, Ardie Ermers, expresó que “el año pasado, cuando visité el COI, tuvimos esta idea de construir una nueva comunidad KITE, que se centra en aprender sobre el futuro de la radioterapia. Entonces, la combinación de la nueva tecnología, y tener a nuestro acelerador lineal EVO viniendo a Neuquén, nos permitirá tener un nuevo sitio de referencia, un nuevo sitio de exposición en la región, pero queremos asegurarnos de que todos tengan la misma experiencia. Y así, juntos con Neuquén, con Ricardo y la familia Schroeder, estamos construyendo esta comunidad global de radioterapia, basada en Neuquén.”

También participaron referentes del Hospital Garrahan, OncoService Bolivia, Clínica Alemana de Santiago, Oncorad Chile, INVAP, Sonocare, AUNA, y diversos equipos de física médica e ingeniería aplicada a los tratamientos avanzados.

Raúl Ocampo Vicepresidente de Elekta para Latinoamérica agregó “para nosotros en ELEKTA es sumamente importante y es un honor estar aquí, no solamente porque para nosotros Argentina representa lo que va a ser nuestro primer equipo EVO de radioterapia adaptativa, sino que también tenemos la oportunidad de aprender de cada uno de los usuarios a nivel Latinoamérica, no solamente sus necesidades, sino una forma de aprendizaje de cómo hacer las cosas bien, cómo inspirarnos, cómo emprender en nuestras localidades y todo unificando esfuerzos bajo el mismo criterio latinoamericano.”

Debates clave para el futuro de la radioterapia

Durante la jornada se abordaron temas como:

Radioterapia adaptativa y flujos de trabajo con aceleradores de resonancia magnética.

Innovaciones tecnológicas de Elekta en linacs, software y braquiterapia.

El rol de las mujeres en la oncología latinoamericana.

La visión de CEOs y directores médicos sobre el desarrollo regional del sector.

Desafíos de implementar tecnologías avanzadas en sistemas de salud públicos y privados.

Lijia Avilés, oncóloga radioterapeuta y coordinadora de la mesa sobre el rol de las mujeres en oncología, concluyó que, “si bien las mujeres somos parte fundamental de los equipos multidisciplinarios en la oncología, muchas veces teníamos que transitar solas algunos momentos de dificultades personales, como llevar a una familia, la maternidad, la residente que no tiene un mentor, que está insegura de sí misma. Pero hemos encontrado un lugar o un espacio donde articular todas estas situaciones y que le llamamos Asociación Latinoamericana de Mujeres en la Oncología -ALAMO-.”

El encuentro incluyó mesas de intercambio técnico, espacios de networking y un almuerzo de cierre para continuar profundizando la cooperación entre instituciones.

Neuquén, nodo de innovación médica

Con esta actividad, Neuquén refuerza su posición como polo de desarrollo en tecnología médica y atención oncológica de alta complejidad, impulsada por el trabajo del COI de Leben Salud y la llegada de equipamiento de última generación.

El Elekta Kite Community Gathering marcó el inicio de una agenda anual de actividades científicas que buscará expandir la red de profesionales y fortalecer la capacidad de innovación en toda América Latina.

El Elekta Kite Community Gathering en imágenes

