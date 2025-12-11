La escalofriante predicción de Baba Vanga para este 2026 sobre los extraterrestres

Vangeliya Pandeva Surcheva –más conocida como Baba Vanga - fue una clarividente búlgara que falleció en 1996, hace casi 30 años. A lo largo de su vida, realizó numerosas predicciones . Y en este artículo, te contamos cuál fue la escalofriante predicción que Baba Vanga vaticinó para 2026.

Según la periodista y escritora Zhe ni Kostadinova, millones de personas creían firmemente que Baba Vanga realmente poseía habilidades paranormales. En 2011, a través de una película documental, se buscó cristalizar el conocimiento existente sobre Vanga en el filme Vanga : The Visible and Invisible World.

Según la clarividente y mística Baba Vanga , en 2026 se producirá el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre .

En su cuenta de X, el sitio Space and Technology consignó que “las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto de la humanidad con extraterrestres. Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”.

De acuerdo a diversos estudios biográficos, Baba Vanga era semianalfabeta en el idioma búlgaro. Apenas si podía leer algo de braille en serbio, a partir de lo aprendido en Zemun. Baba jamás escribió un libro por sí misma, y lo que ella dijo o supuestamente dijo fue anotado por sus allegados. La mayor cantidad de información que de ella se conoce radica en los numerosos libros esotéricos sobre la vida y las predicciones de Vanga.

Según The Weiser Field Guide to the Paranormal, Baba Vanga predijo –entre otros acontecimientos históricos- el desmembramiento de la Unión Soviética, el desastre de la planta nuclear de Chernóbil, la fecha de fallecimiento de Iósif Stalin, el hundimiento del submarino ruso Kursk, los ataques del 11 de septiembre en EE.UU., la victoria de Topalov en el torneo mundial de ajedrez y las tensiones con Corea del Norte.

Lo cierto es que, más allá de la predicción de Baba Venga, la creencia de que hay vida más allá de nuestro planeta siempre existió, aunque hasta el momento la ciencia descartó que haya habido algún contacto con los habitantes terrestres. Pero la llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS volvió a generar una discusión pública sobre lo que hay más allá de nuestra galaxia, situación por lo que la predicción de Baba Vanga generó una repercusión importante en los usuarios de las redes sociales.

ovni Según la clarividente y mística Baba Vanga, en 2026 se producirá el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre.

A principios de 2025, en el portal de Mirror se recordó que Baba Vanga predijo que terremotos destructivos y desastres naturales devastarían zonas de todo el mundo en 2025, mencionando específicamente un terremoto en la costa oeste de Estados Unidos. En ese medio se enfatizó que la mística predijo que estos eventos provocarían pérdidas de vidas humanas, así como desplazamientos masivos y destrucción de infraestructura.

Y el interrogante queda flotando: ¿el 2026 será un año único, que represente un punto de inflexión en la historia de la humanidad? ¿Confirmaremos vida extraterrestre?