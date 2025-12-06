Luis Bertolini: "No voy a renunciar como intendente de Plottier"

Lo dijo ante los rumores que circularon sobre el tema. “Sale de gente que está con intenciones de ocupar mi lugar”, señaló el jefe comunal.

El intendente de Plottier , Luis Bertolini , negó que tenga intenciones de renunciar a su cargo, contrarrestando las versiones que circularon en las últimas horas sobre esta posibilidad, lo que originaría la asunción de Malena Resa , presidenta del Concejo Deliberante y aliada política del gobernador Rolando Figueroa .

“Yo estoy tranquilo porque primero no voy a renunciar. Tengo que cumplir un mandato que el pueblo me confirió con el 57% de los votos. Y no voy a renunciar a eso, ni a lo personal, ni a lo institucional”, dijo Bertolini ante la consulta de LM Neuquén .

“Los rumores salen de gente que está con intenciones de ocupar mi lugar , simplemente es eso. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque la ciudadanía me ha transmitido un montón de apoyo y acompañamiento en la gestión que venimos haciendo. Así que lo minimizo totalmente”, indicó.

Respecto a la persona que querría ocupar ese lugar en un eventual proceso de sucesión, Bertolini dijo que “puede ser esa persona (por Resa) en lo hipotético. O podría llamar elecciones, y ahí podría ser cualquier otra. Pero no me interesa porque no hay nada de esto”.

luis bertolini intendente de plottier

Temas de gestión

Por otra parte, Bertolini se refirió a la temporada de verano en la ciudad, dijo que se está reformando el camping municipal y el balneario. “Estamos haciendo una inversión importante en infraestructura porque el 8 de enero tenemos el lanzamiento de la regata del Río Negro, que es la 50° edición, así que estamos trabajando en firme con esto. Haciendo veredas, montando equipamiento, iluminación, juegos, un montón de cosas que hacían falta”.

También indicó que durante este mes y el que viene se va a pavimentar la calle San Martín y que realizaran otros trabajos de asfalto en los diferentes barrios de la ciudad. “En ese camino del servicio de pavimento vamos a avanzar mucho”, aseguró.

A su vez, se refirió a la situación habitacional de Plottier y confirmó que se firmó un acuerdo de participación de viviendas que fueron entregadas y sobre las que nunca se hicieron los recuperos. “Estamos trabajando en firme con recuperar toda la cartera de viviendas que fueron entregadas hace muchos años y que muchos ciudadanos de Plottier no estaban pagando”, dijo e indicó que sobre la construcción de nuevas viviendas se está trabajando con la incorporación de tierras.

“Esta herramienta que da ahora el gobierno provincial, que es la incorporación de los gremios y los sindicatos, nos permite a nosotros tener socios para la adquisición de tierras, que no sea solo el municipio que adquiere, sino que también estas entidades pueden colaborar y en este trabajo público-privado se puede lograr el objetivo de cubrir la demanda de casi 3.000 inscriptos que tenemos”, explicó.