Marcha del Orgullo en Neuquén: una edición marcada por la resistencia y contra el odio

Será la edición 25 del encuentro, que tendrá lugar este domingo 7 desde las 17 hs en el Parque Central de Neuquén. Entérate la grilla de actividades.

La región se prepara para vivir la 25° edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ en Neuquén . El evento, que reúne a miles de personas de distintas localidades, se realizará el próximo domingo 7 de diciembre desde las 17 hs y contará con la presencia de artistas nacional y locales.

Como cada año, el evento tendrá lugar en el sector de los Arcos Romanos del Parque Central, en el espacio intercultural Graciela Alonso . Además de la clásica marcha, durante la jornada habrá una feria de emprendedores y la presentación de grandes artistas en el escenario.

Desde la Comisión Organizadora destacaron que la consigna principal de esta edición será: “Frente al odio y la violencia, nuestro orgulloso es resistencia” . Además, resaltaron que se trata de una jornada pensada “para toda la sociedad”, orientada a compartir, reflexionar y celebrar.

Discursos de odio

Desde la organización, explicaron que esta marcha se da en un contexto particular, marcado por un incremento en los discursos y hechos de violencia hacia la comunidad LGTBIQ+.

“Hace una década se peleaba por el matrimonio igualitario o por la ley de identidad de género, hoy los debates se orientan al avance del odio y la violencia” expresó Pocho, integrante de la comisión, en diálogo con medios locales.

Marcha del Orgullo LGBTIQ+ (13).jpg Claudio Espinoza

En la misma línea, destacó el transfemicidio de Azul Semeñenko, ocurrido en septiembre pasado en Neuquén, que generó una fuerte conmoción y un reclamo unificado por justicia. Además, se refirió al asesinato de Samuel Tobares, un joven gay de Córdoba, que murió tras ser golpeado de formal brutal por dos policías durante un "control de rutina".

Según datos de la Federación Argentina LGBT+, la violencia contra personas de la comunidad aumentó un 70% durante el primer semestre del 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, afectando principalmente a la población trans. Desde la organización de la marcha, afirman que volvieron a escucharse insultos homofóbicos en la vía pública, algo que, aseguran, se había reducido en años previos.

Las primeras marchas del orgullo en Neuquén se realizaron en un contexto completamente distinto: fueron impulsadas principalmente por mujeres trans que aún estaban sujetas a los códigos contravencionales y participaban sabiendo que podían terminar detenidas. “Cuando comparamos lo que era antes con lo que es hoy, vemos mucho avance, pero también nuevos desafíos”, afirmó Pocho.

azul semeñenko Azul Semeñenko cumplió 49 años el jueves 25 de septiembre. El día previo, la última vez que fue a trabajar.

La grilla de la marcha del Orgullo

Año a año, la Marcha del Orgullo se presenta, no solo como un espacio para movilizar, sino también para bailar y celebrar entre la comunidad LGTB del Alto Valle, con la presentación de artistas regionales y nacionales.

En esta ocasión, por primera vez, el encuentro incluirá un bloque folclórico, con la participación de la banda “Invisibl3s”, provenientes de Buenos Aires, que trabaja sobre una relectura del folclore desde una perspectiva diversa. Además, el espacio contará con la presencia del grupo artístico de mujeres y disidencias “Cimarronas” y la cantante “Gise V”.

La marcha comenzará a las 20 hs desde los Arcos Romanos por calle La Pampa en dirección hacia Ministro Amancio Alcorta para luego ingresar a la Avenida Argentina. Después, se prevé dar la vuelta por el Monumento a San Martin y retomar la Avenida Argentina hasta el punto inicial.

Finalmente, el cierre está previsto para las 21 hs con las presentaciones de La Tía Marilú, una artista, cantante y referente icónica de la cumbia trans y travesti en Argentina, y la banda de cumbia disidente y feminista queer, Sudor Marika.

ARTISTAS Sudor Marika, la tía Marilú e Invisibl3s, serán parte de la 25° Marcha del Orgullo.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, familias, organizaciones sociales y a quienes quieran participar. “Es una celebración de nuestra existencia y también un acto de resistencia”, concluyeron desde la organización.