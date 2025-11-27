Transfemicidio de Azul Semeñenko: el resultado sobre la sangre hallada en la casa del gomero imputado

Se conoció el resultado del ADN realizado sobre las manchas halladas en la vivienda y la camioneta de Roberto Sánchez. Se aguarda la apertura de celulares.

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko avanza con nuevos resultados científicos que refuerzan la acusación contra Roberto Sánchez , único imputado y detenido por el crimen de odio . El Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén que todas las manchas de sangre secuestradas dentro de la vivienda y la camioneta del acusado dieron positivo con el ADN de Azul.

El análisis se realizó en el Laboratorio Central de Neuquén y abarcó tanto las manchas visibles que hisoparon los peritos forenses, así como las que detectaron que habían sido lavadas. Incluyó diversos elementos secuestrados en toda la planta baja y alta de la casa y la gomería del imputado: cuchillos, sábanas, almohadas, ropa, un televisor, piso, paredes y más objetos manchados en el patio.

A su vez, el perfil genético de Azul dio positivo en la camioneta de Sánchez, estacionada frente a la gomería donde encontraron gran cantidad de manchas hemáticas, tanto en asientos delanteros como traseros. Con los resultados afirmativos en ambas localizaciones, se confirma cada vez más la teoría fiscal de que el hecho fue cometido en la casa del imputado, ubicada en la calle Copahue al 1100 del barrio Toma La Familia , también llamado Belgrano.

SFP Casa de presunto homicida de Azul trans calle copahue (11) El gomero de 59 años fue detenido tras encontrar "contundente evidencia" del crimen de odio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

Cabe remarcar que la Ford Ranger blanca con figuras ploteadas resultó una pieza clave para localizar al imputado porque fue ubicada en el relevamiento de cámaras del Departamento de Seguridad Personal, el 25 de septiembre alrededor de la 1 de la madrugada subiendo a Azul Semeñenko, en calles Santa Cruz y Félix San Martín. Luego, los registraron regresando a la casa del gomero en calle Copahue.

Finalmente, el 26 de septiembre a la madrugada, quedó filmado cuando acercó la camioneta al portón de la gomería, cargó un bulto, y luego se dirigió al sector del canal de desagüe en calles Trenque Lauquen y Pergamino, donde el cuerpo de Azul fue encontrado la tarde del 14 de octubre por unos vecinos que paseaban a su perro.

Las pruebas contra el gomero imputado Roberto Sánchez

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko se formalizó el 21 de octubre tras la imputación a Roberto Daniel Sánchez, acusado de asesinar a la trabajadora estatal y sexual mediante el uso de arma blanca y con sufrimiento innecesario motivado por la violencia de género y odio a su identidad trans.

Como evidencia para sustentar la formulación de cargos, el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, detallaron la impactante cantidad de sangre que dio positiva en sangre humana, las armas blancas y elementos que podrían ser de Azul. Aun así, solicitaron cuatro meses de investigación porque aún restaban medidas y pruebas claves previstas para el futuro juicio.

Sánchez ya había sido detenido luego de los allanamientos en su vivienda del barrio Toma La Familia, donde Azul fue vista por última vez con vida a través de las imágenes de cámaras de seguridad, en la madrugada del 25 de septiembre, día de su cumpleaños.

fornulacion de cargo - Roberto Daniel Sanchez - crimen de Azul Semeñenko (49) Claudio Espinoza

Allí, entre el caos de neumáticos y basura, el equipo de Criminalística encontró fundas de almohada y sábanas con manchas que dieron positivo en sangre humana. Dentro de la gomería, hallaron manchas en un cuchillo de mango negro doble filo de 23 cm, tenazas y un hacha. En la casa, los peritos secuestraron lo que la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi calificó como “evidencia contundente” porque completaba una escena criminal: rastros hemáticos en paredes, muebles, pisos, un cuchillo, una navaja y prendas de vestir que serían de Azul.

La abundante sangre se correspondió con el resultado de la autopsia: Azul recibió lesiones overkill, aquellas que por número, localización y severidad exceden la necesidad de causar la muerte, sino para "extender el sufrimiento". Inaudi describió que la calificación legal de homicidio triplemente agravado por saña destaca "la energía, el uso de distintos medios y la intensa hostilidad descargada" evidenciada en la "destrucción corporal".

En este sentido, este martes informaron que mediante un análisis de laboratorio se confirmó que el resultado de la prueba de ADN de la sangre hisopada pertenece al perfil genético de Azul. Teniendo en cuenta esto, Inaudi dispuso nuevas medidas, entre ellas una ampliación del allanamiento en la casa de Sánchez, para completar una mayor extensión del hisopado del material genético y nuevos objetos con potencial valor pericial.

Pruebas pendientes en la investigación por el transfemicidio de Azul

Durante la audiencia de formulación de cargos, donde se determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva por 8 meses, la defensa de Sánchez reconoció que cometió el homicidio en su casa y alegó "emoción violenta". Según adelantaron, utilizarán el plazo de investigación para recabar evidencia que pruebe un supuesto "ataque" de Azul al gomero.

En tanto, los informes criminalísticos y genéticos definitivos serán integrados al legajo de cara a la audiencia de control de acusación, donde la fiscalía evaluará elevar el caso a juicio por homicidio triplemente agravado con un cuadro probatorio que se robustece a medida que avanzan las pericias.

Según informó Inaudi a LM Neuquén, el equipo de criminalística trabaja ahora en un informe comparativo entre las prendas secuestradas para ver si es compatible con las lesiones que tenía Azul.

SFP Marcha por homicidio de AZUL (23) La fiscalía está ultimando los detalles para la acusación en contra del detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

En este sentido, resta completar el informe definitivo del relevamiento de cámaras, dado que secuestraron un DVR del sistema de vigilancia de la casa del imputado, así como en una despensa cercana. Ese análisis será incorporado al resto de las pruebas científicas, junto con la apertura de los teléfonos recuperados. Uno de los puntos que se podrían descartar o confirmar, es si Sánchez y Azul ya se conocían.

La vivienda de Azul Semeñenko fue descartada como escena del crimen

En paralelo, se realizó una inspección final en la casa de Azul, necesaria para su entrega a los propietarios. Cabe recordar que la trabajadora estatal del Centro de Atención a la Víctima se había mudado recientemente al departamento donde convivía con sus mascotas.

Allí, las pruebas de luminol y revisiones de criminalística descartaron que haya sido el lugar del hecho, en consonancia con las imágenes ya obtenidas, que ubican a Sánchez de su casa, hasta la zona donde estaba Azul, trasladándose hasta la gomería, luego saliendo de su casa en su camioneta para recorrer varios kilómetros hacia la zona donde se presume que descartó el cuerpo.

En tanto, durante la diligencia en la casa de Azul se constató que las dos llaves ocultas una en cada media que Azul llevaba puesta al momento de ser encontrada, eran de la casa de ella. Una permitió abrir el portón de la calle, y la otra, no pudo ser probada porque la cerradura quedó inutilizable luego del primer allanamiento, aunque la marca y las características coincidían.