Dramático video: un hombre salvó a sus dos hijos que se ahogaban en la pileta

Lo que parecía ser un día de diversión terminó en un desesperante momento. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Los dos nenes quedaron atrapados bajo el agua y hasta se abrazaron mientras no podían salir por sus propios medios.

Momentos de desesperación vivió un hombre que pudo salvar la vida de sus dos hijos q ue se estaban ahogando en la pileta. El dramático episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Los cos chicos cayeron a la parte más profunda de la pileta de su casa y estuvieron a punto de ahogarse, pero su papá llegó justo a tiempo y los rescató.

El hecho ocurrió en pleno inicio de las vacaciones escolares. Lo que parecía ser un día más de disfrute y diversión terminó casi en tragedia.

Un momento de terror se vivió en una casa del barrio João Lopes, en Arapiraca, estado de Alagoas, Brasil. Allí, tal como se puede ver en los registros de las cámaras de seguridad del lugar, se vivieron momentos desesperantes.

rescate pileta

Uno de los nenes corre hacia la pileta, se resbala en la zona baja y cae al agua. Su hermano, al ver la situación, intenta ayudarlo estirando la mano, pero no logró alcanzarlo. También entró a la pileta, pero perdió el equilibrio y terminó sumergido en la parte honda.

Las imágenes son impactantes: los dos nenes quedaron atrapados bajo el agua y hasta se abrazaron mientras no podían salir por sus propios medios.

Pasó solo un minuto hasta que el padre de los nenes salió al patio de la casa y se da cuenta de lo que está pasando. Desesperado, se tiró de inmediato a la pileta y logró sacar a sus hijos del agua.

el dramático momento en que un padre evitó que sus dos hijos se ahogaran en la pileta de su casa

El caso volvió a encender la preocupación por la seguridad en torno a las piletas, especialmente durante los meses de verano.

El Cuerpo de Bomberos de Brasil recordó la importancia de no dejar a los chicos solos cerca del agua, incluso si saben nadar, y recomendó aislar la pileta con rejas o portones, utilizar chalecos salvavidas en niños pequeños, retirar juguetes del área para evitar acercamientos y controlar el sistema de bomba y filtrado durante su uso para evitar riesgos de succión.

El dramático rescate de una nena de 12 años que quedó sepultada bajo la arena

La familia dio aviso a las autoridades y cuando llegaron los equipos de rescate montaron de manera inmediata un operativo.

Un dramático rescate de una nena de 12 años se registró cuando un banco de arena la sepultó a la vera de un río al norte de Austin, Texas, en Estados Unidos. La intervención del padre, en primera instancia, y de los equipos de emergencia, posteriormente, impidieron que el festejo familiar por el Día de Acción de Gracias tuviera un desenlace indeseado.

Arena texas 2 Personal de rescate se distribuyó alrededor del agujero y retiró retirando la arena que rodeaba a la nena.

El hecho ocurrió el último sábado, en la Ribera Occidental de Panther Creek, donde la menor quedó completamente enterrada tras el colapso, mientras cavaba un pozo.

Según informó el Departamento de Bomberos de The Woodlands, la cavidad cedió de manera repentina y la arena cubrió por completo a la menor.

Ante esa desesperante situación, su padre actuó con calma y firmeza. “Corrió hacia ella y fue capaz de limpiar la arena de alrededor de su cabeza permitiéndole respirar”, indicó el comunicado oficial.

La familia dio rápidamente aviso a las autoridades y cuando llegaron los equipos de rescate montaron de manera inmediata un operativo de liberación bajo un terreno inestable.

“Los equipos trabajaron rápidamente para apuntalar el área y luego cuidadosamente limpiaron la arena para sacar al paciente”, mencionó el Departamento de Bomberos. El principal objetivo, en ese punto, era retirar la arena sin provocar un desplazamiento adicional que pudiera comprometer el espacio donde permanecía la menor.