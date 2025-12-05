Comenzó la obra de pavimentación de una ruta clave para el turismo neuquino

Se trata de 13 kilómetros de la ruta provincial 11 desde el empalme con la ruta 13, a la altura del puente sobre el arroyo Las Ánimas.

El gobierno provincial confirmó el avance en la pavimentación de los 13 kilómetros de la Ruta Provincial 11 , en el tramo que se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial 13, a la altura del puente sobre el arroyo Las Ánimas. Se trata de una obra largamente demandada por las localidades de la Región del Pehuén, que permitirá mejorar la circulación hacia Moquehue y fortalecer la conectividad de la zona cordillerana.

El proyecto se enmarca dentro del esquema de obras implementado por el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión y que consistió en eliminar gastos innecesarios del Estado para invertir recursos en áreas prioritarias como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura. En este contexto, actualmente se encuentran en ejecución o en proceso administrativo más de 600 kilómetros de rutas provinciales , una cifra significativa si se tiene en cuenta que, hasta hoy, la provincia ha construido en toda su historia 1.120 kilómetros. Este volumen de obras representa un salto en materia de infraestructura vial, con impacto directo en el turismo, la producción y la integración territorial.

El tramo a pavimentar hacia Moquehue fue presentado a fines del año pasado ante las comunidades de la Región del Pehuén y los gobiernos locales involucrados. La obra se considera una travesía rural, lo que implica un diseño específico que prioriza la reducción de movimientos de suelo y la preservación del entorno natural donde se desarrollará la intervención.

Pavimentacion Ruta 11 (1)

El proyecto contempla mejoras viales integrales y la adecuación de infraestructuras existentes, con el objetivo de mantener la traza actual y minimizar el impacto ambiental, especialmente en un sector donde la biodiversidad y el paisaje son elementos centrales para la vida cotidiana y la actividad turística.

Para las comunidades de Villa Pehuenia y Moquehue, la pavimentación de este tramo constituye un avance estratégico que mejorará la seguridad vial, reducirá los tiempos de traslado y aportará mayor previsibilidad a los movimientos vinculados al turismo, uno de los motores económicos de la región. Además, permitirá asegurar la transitabilidad durante todo el año, incluso en temporadas de lluvia o nieve, cuando los caminos de ripio suelen presentar dificultades.

La obra está siendo ejecutada por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y fue adjudicada a la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A., en el marco del paquete de obras priorizadas junto a los gobiernos locales. La inversión total asciende a $17.440.000.000, íntegramente financiados con fondos provinciales.

Pavimentacion Ruta 11 (2)

Desde UPEFE destacaron que la obra forma parte de los proyectos consensuados mediante el pacto de gobernanza con las y los intendentes, una herramienta que busca ordenar prioridades y ejecutar infraestructura de manera coordinada en todo el territorio neuquino. El avance en la Ruta 11, remarcaron, es una muestra de los resultados de ese esquema de planificación.

Con el inicio de los trabajos de pavimentación y el financiamiento garantizado, el gobierno provincial proyecta que el tramo completo esté finalizado según los plazos de obra establecidos, abriendo una nueva etapa en la conectividad vial del corredor cordillerano del norte neuquino.

Comenzó la repavimentación del tramo afectado por el derrumbe en el Cerro de la Virgen

Antes de fin de año el tránsito sobre la ruta provincial 43 será restablecido a la altura del Cerro de la Virgen, en Chos Malal. La Dirección Provincial de Vialidad avanza en estos días con las tareas finales de remediación, tras el derrumbe que afectó hace dos años la conectividad con el departamento Minas.

Pavimentación ruta 43 cerro de la virgen

“Ya iniciamos la repavimentación de la carpeta asfáltica dañada por el derrumbe de agosto de 2023. No vinimos para que las cosas sigan igual: vinimos a trabajar en equipo y a transformar la vida de las neuquinas y los neuquinos”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa al informar sobre el avance de los trabajos en sus redes sociales.

Durante esta gestión, varios meses después de que ocurriera el derrumbe, se tomaron cartas en el asunto: Vialidad provincial contrató a la fundación Universidad de San Juan para realizar el estudio técnico de las causas y proponer posibles soluciones. A partir de esa información se convocó al Ejército Argentino para remover todo el material que había quedado depositado sobre la cinta asfáltica por el desmoronamiento. En total, fueron 84.000 metros cúbicos de piedras destinados a proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú.

El Ejército cumplió su objetivo hace unas semanas. Vialidad Neuquén asumió la ejecución de la parte final del proyecto que garantizará la reapertura de la ruta que conecta Chos Malal con las localidades del departamento Minas, en la región del Alto Neuquén. Operarios y equipos viales están realizando la repavimentación del sector, mientras tanto la circulación está garantizada a través del desvío creado a tal fin.