El doloroso testimonio del hermano de Mabel tras el femicidio en Ruta 13: "No minimicen las señales"

La mujer fue asesinada por su pareja cuando tiró la camioneta por un barranco. Organizan una volanteada para pedir justicia por Mabel para el mes aniversario.

"Ya por tantas cosas pasaste. Una más, ¿qué va a pasar?" , le repetía Mabel a su hermano, para darle ánimo en malos momentos. Su voz resuena frente al "vacío inmenso" que dejó el femicidio , cometido por su pareja Alcides Reyes, quien el pasado 9 de noviembre arrojó la camioneta por un barranco de la Ruta 13, después de interceptarla cuando ella se dirigía a la comisaría de Villa Pehuenia para denunciar que la había golpeado brutalmente.

En diálogo con LM Neuquén, Carlos, el joven de 24 años, recuerda que fueron "como uña y mugre” desde chicos. Ahora es él quien sostiene lo que quedó: dos nenes , uno de 17 y otro de 12, y una casa que intenta volver a ser hogar. “Estamos teniendo apoyo psicológico de provincia, de la escuela, de mucha gente. Tratando de salir adelante”, dice.

“Quiero hacer 17 mil cosas para pedir justicia, pero no puedo descuidar el laburo”, se impacienta el hermano de Mabel. Volvió a trabajar en su verdulería de calle Eguinoa 1430, en el barrio Unión de Cutral Co, donde supo ganarse el mango codo a codo junto a Mabel. Entre trámites, mudanzas y deudas que arrastraba el local de su hermana, trata de reorganizar la vida familiar atento a los avances de la causa.

Alcides femicidio ruta 13 Alcides Reyes fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Reyes, su ex cuñado, quedó imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. La teoría fiscal apuntó a que intentó simular un accidente cuando en realidad asesinó a su pareja tras haberla golpeado la noche anterior, cuando ella logró escapar.

Para el 9 de diciembre, a un mes del femicidio de la trabajadora de 37 años, junto a amigas y amigos de Cutral Co, Comodoro Rivadavia y Santiago del Estero -la familia elegida- ya organizan una volanteada en Elordi y Roca, para visibilizar lo ocurrido: “El mensaje es para que ninguna mujer minimice las señales. Todo empieza con algo chiquito. Y después… después pueden pasar cosas que uno ni se imagina”.

Carlos lo repite como una promesa: “Vamos a pedir justicia por ella, por nosotros, por los que la amamos. Hasta que se haga”.

Una violencia que no se detuvo

Mabel saludaba "buen día", alargando la "a", era muy querida por sus clientas en la verdulería que tenían junto a su hermano, con quien convivían y criaban a sus hijos. Luego ella se encaminó en el proyecto de alquilar una mejor casa, para lo que abrió un nuevo local para administrar por su cuenta.

Desde enero Mabel había empezado a salir con Alcides, un albañil oriundo de Paraguay, que le prometió construir una casa y una vida juntos con sus hijos. Mientras tanto, convivían todos juntos, con su hermano, hasta que Carlos dio el paso de irse a vivir solo a un monoambiente.

"Venía laburando bien en la verdulería, de lunes a lunes, los primeros tiempos el chabón la iba a buscar al laburo, después empezó el tema que ella no tenía nada de mercadería, acumuló deuda, empezó a cerrar", relató Carlos y agregó que sufría un desgaste producto de los constantes celos y agresiones verbales de su pareja. "Tenían muchas peleas, rupturas y luego volvían a juntarse, le boicoteaba el trabajo, iba de 10 bajando para 1", describió Carlos.

femicidio ruta 13 moquehue cutral co violencia de genero (2)

“Violencia física no había, pero sí violencia verbal, psicológica, situaciones que como hermano me molestaban”, aseguró. En particular hubo un episodio que le contó Mabel: Alcides provocó una escena de violencia con un proveedor, al que echó en un "ataque de celos".

Luego, llegaron a otra situación violenta que fue una señal de alarma para Carlos porque fue testigo directo. Mabi, como la llamaba cariñosamente, le avisó que pasaría a tomar unos mates. Era fines de agosto, cuando en medio de la charla, mientras él lavaba unos cubiertos, ella atendió una llamada de su pareja que le preguntaba ¨dónde estás¨.

"Estoy en lo de Carlín", le respondía ella, pero él insistía, entonces yo le dije tranquilo cuñadito y me reí, mi hermana tenía el celular en altavoz, él seguía ¨dónde estás, parecés una puta que andas en la calle¨", dijo Carlos que no podía creer lo que acababa de escuchar. "Quién mierda te pensás que sos", le dijo a Alcides y cortó la llamada mientras ella decía "seguro debe estar tomado". Después, Carlos recibió un mensaje amenazante y no volvieron a hablar.

La noche previa al femicidio: golpiza, foto y un llamado desesperado

Carlos estaba al tanto de que Mabel viajaría a Moquehue a acompañar a Alcides a terminar y entregar una cabaña porque le pidió que le cuide a sus hijos. El viernes les dejó alimentos y se despidió. "Ella siempre viajaba con mis sobrinos pero esta vez ya entregaban y dijo que con esa plata iban a pagar deuda de alquileres, impuestos y comprar mercadería para la verdulería, pero ella no tenía ganas de ir, le dije que no vaya", recordó.

El domingo 9 de noviembre, a la madrugada, su hermana le envió un mensaje estremecedor: ¨el Alcides me cagó a palos¨ y acompañó una foto instantánea, que solo se podía ver una vez durante unos segundos. De todas maneras, Carlos le sacó una foto con el celular del sobrino. “Uno de los ojos no lo podía abrir, tenía hinchado arriba de la mandíbula, en la frente".

Luego lo llamó. "Me dijo que se escapó, estaba caminando por la Ruta 13 para la comisaría de Villa Pehuenia para hacer la denuncia contra Alcides, y que la estaban ayudando dos empleados, y me preguntó si grabé la llamada", memorizó. Con sus acciones, Mabel dejó asentado que quería presentar pruebas de la violencia para de una vez por todas cortar la relación, recibir ayuda y frenar las agresiones.

femicidio ruta 13 moquehue cutral co violencia de genero (3)

También le aseguró a su hermano que después de hacer la denuncia se tomaría un colectivo para regresar a Cutral Co y le hizo un último pedido: “Carlitos, rajá de la casa. Poné trabas. No te quedes ahí con los nenes, llevátelos". Pero nunca llegó a denunciar a su pareja. Un rato después, los mensajes de Carlos dejaron de llegar.

Femicidio en Ruta 13: que parezca un accidente

Si a las cinco de la tarde Mabel no llegaba, su hermano saldría a buscarla a Villa Pehuenia, o haría la denuncia en la Comisaría 14. Pero de repente, el sobrino mayor le avisó que había alguien en la puerta. Era uno de los empleados de Alcides, que llorando balcuceó: “Carlitos, tu hermana y Alcides se accidentaron. La camioneta se cayó por un barranco en la Ruta 13”.

Carlos sintió que algo se rompía adentro. “Salí corriendo, llamé a todos los hospitales de Neuquén. Una amiga me pasó un teléfono y me dijeron que Alcides quería hablar conmigo. Le pregunté qué pasó, pero lo único que decía era: ‘Perdón, Carlitos… perdón’”.

Luego logró contactarse con el hospital de Zapala, donde le pidieron que se acerque cuanto antes. Le dijo a sus sobrinos que debía viajar, sin detallar motivos, y unos amigos lo trasladaron. Cuando fue a mesa de entradas, la intuición se volvió certeza: vio un documento que decía "Acta de defunción de Mabel Rosana López Fernández. Luego lo citaron a una dependencia de fiscalía.

El impactante video del femicidio en Ruta 13 y el intento de ocultamiento

“Caminaba en círculos. No sabía si gritar o llorar”, recuerda. Carlos declaró de inmediato frente a la fiscal Laura Pizzipaulo. Mostró los mensajes, los audios, la foto del rostro de su hermana. La fiscal le dijo que su hermana salió despedida de la camioneta después de desbarrancar, a 10 km del puente de Kilka, que murió camino al hospital con graves lesiones. Pero aseguró que no era un accidente.

"La fiscal me aseguró que tenía elementos para probar un femicidio, que Alcides estaba en el pasillo, iba a quedar detenido", recordó Carlos y agregó lo que declararon sus empleados, quienes admitieron que le tenían miedo al patrón: "ellos venían discutiendo en la camioneta. Ella le dijo que no lo iba a perdonar. Él les ordenó a los empleados que se bajaran para hablar a solas. Cuando se bajaron, aceleró y la camioneta se fue para abajo. Mi hermana no tenía puesto el cinturón, y ella siempre, pero siempre, hacía ponerse el cinturón a todos”.

Probablemente a sabiendas de que le esperaba una pena de prisión perpetua, el femicida sostuvo hasta último momento, incluso cuando era atendido en el hospital que había sufrido un accidente. Para Carlos el accionar de la fiscal fue fundamental: “Si no actuaban rápido, ese chabón se iba. Tiene contactos internacionales, gente que le debe favores. Una vez pelearon con mi hermana y al día siguiente apareció en Buenos Aires. Sabía desaparecer”.

ruta 13 femicidio kilka

Los chicos: la verdad, el impacto, el duelo

Al volver de Zapala, Carlos se sentó en el piso del comedor con sus sobrinos. Les dijo que su mamá había muerto luego de que la camioneta cayera por un barranco de Ruta 13. “El más grande me miró fijo. ‘Tío, decime que es una broma’.

"No quería que se enteren por los medios de comunicación, quería decírselos, que Alcides estaba detenido en prisión preventiva acusado de matar a Mabel. Ellos no lo podían creer, me decían el Alcides no lo hizo, y es que tenían buena relación porque Alcides sabía que los hijos eran el punto débil de Mabi, los consentía, es un manipulador", aseguró Carlos.

Los dos hijos de Mabel regresaron a la escuela a solo un mes del final de clases, el menor egresará de la primaria, mientras el duelo sigue. En tanto, la comunidad de Cutral Co, llenó las redes sociales con el pedido de justicia por Mabel, e incluso la Multisectorial realizó una volanteada en el centro.

“Mi hermana fue mi mamá, mi amiga, mi compañera. Éramos uno solo. Me dejó una enseñanza: su fuerza para salir a trabajar, para levantarse. Hoy esa fuerza es la que me sostiene”, manifestó Carlos.