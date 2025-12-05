Fiesta de la Confluencia 2026: La Joaqui llega a Neuquén con su show explosivo

El festival más convocante de la Patagonia se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132.

La Fiesta de la Confluencia , el festival más convocante de la Patagonia, sumará en esta edición 2026 una de las figuras femeninas más influyentes del momento: La Joaqui .

La artista, referente indiscutida de la cumbia RKT, se presentará por primera vez en el escenario de la Isla 132, marcando su debut en el evento y sumando potencia al fuerte perfil juvenil de la grilla.

Su confirmación, junto a Trueno, Luck Ra y Lauty Gram, consolida la apuesta del festival por los sonidos urbanos que hoy dominan las plataformas. La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará del 5 al 8 de febrero.

la joaqui

La Joaqui, cuyo nombre completo es Joaquínha Lerena, es originaria de Mar del Plata y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Sus letras audaces y su estilo provocador la posicionaron como una de las artistas más escuchadas, logrando éxitos como "Butakera" y "Dos Besitos". Su presencia no solo representa un género, sino la voz de una generación que busca autenticidad y que ha encontrado en el RKT una vía de expresión popular y bailable.

De Mar del Plata a Neuquén: el fenómeno RKT

La inclusión de La Joaqui en la grilla es una clara señal de que el festival de Neuquén se mantiene a la vanguardia, abrazando los ritmos que más clics y descargas generan en la actualidad. Su show en la Isla 132 será una de las jornadas de mayor energía, con miles de jóvenes listos para bailar al ritmo de la cumbia más cruda y moderna.

El festival, que es de entrada libre y gratuita para el sector general, se transforma en una oportunidad única para que el público de la región y el Alto Valle pueda ver a una artista de talla nacional.

Joaqui.jpg La Joaqui

La organización prevé un gran despliegue logístico y de seguridad para garantizar que la noche que protagonizará La Joaqui, junto a otros exponentes, se desarrolle con normalidad y sea un éxito rotundo, a la altura del impacto proyectado de $65 mil millones.

Un festival que no deja de crecer

Con la costa del Limay como telón de fondo, la Confluencia se consolidó como un sello identitario para la ciudad. Su grilla reúne artistas nacionales e internacionales, propuestas para toda la familia y un predio activado desde la tarde con gastronomía, puestos de emprendedores, espacios de descanso y actividades recreativas.

La fiesta se transformó en un potente motor económico: hoteles completos, gastronomía colmada y una gran demanda de servicios turísticos. Cada edición atrae a visitantes del interior de la provincia, del Alto Valle rionegrino y también de Chile.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente) Omar Novoa

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la organización se sostiene bajo un modelo de “costo cero” para las arcas locales. Toda la estructura —escenarios, producción, sonido, logística y seguridad— se financia mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin afectar el presupuesto municipal destinado a servicios esenciales.

Este esquema permite mantener la entrada libre y gratuita y sostener una propuesta artística de alto nivel sin impacto directo en las cuentas públicas.

Los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026

Hasta ahora están confirmados, aunque no se descartan algunas sorpresas más, en el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, en febrero de 2026: