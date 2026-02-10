Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes fueron los ganadores de los sorteos de la última noche

Tras la suspensión del domingo, la Municipalidad de Neuquén determinó por medio de Lotería La Neuquina, quienes son los adjudicatarios de los premios por el multitudinario evento.

El sorteo de la última noche de la Fiesta de la Confluencia se realizó este martes en los bolilleros del IJAN

Tras la suspensión de la Fiesta de la Confluencia en la última jornada, debido a las condiciones climáticas, la Municipalidad de Neuquén realizó sorteo previsto para la última jornada.

En la sala del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , se realizó el sorteo de los premios que estaban previstos para la última noche de la Fiesta: un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica, una camioneta Toyota 4x4 y una vivienda de dos dormitorios.

"Fue una fiesta muy importante para nosotros y demostró el crecimiento. Grandes empresas se sumaron a acompañar la Fiesta de la Confluencia y seguir con el costo cero", dijo luego del sorteo la secretaria jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

sorteo auto fiesta confluencia ijan

A su vez, la funcionaria detalló: "Tuvimos el acompañamiento de las grandes productoras de Vaca Muerta, pero también de las pymes". "Si bien es costo cero, la fiesta tiene un impacto muy fuerte en la economía neuquina. El turismo, el comercio, la gastronomía y muchos otros sectores, se movieron fuertemente durante estos días", concluyó.

Quiénes ganaron los premios de la Fiesta de la Confluencia

En primera instancia se sorteó un monopatín eléctrico. Con el número 009474, el ganador fue Andrés Sebastián Boiocchi. Posteriormente, con el 015115, Luján Ayelén Coliñir, se adjudicó la moto eléctrica.

En tercer lugar, llegó el sorteo de la camioneta Toyota Hilux 4x4, uno de los más esperados por el público. Con el número 037042, Brisa Aldana Orosco resultó adjudicataria del vehículo.

Embed

fiesta confluencia sorteo ultimo dia

Por último, el premio mayor, una casa de dos habitaciones. Chiara Sofía Mazzucco fue la gran ganadora, con el número 003891.

"Estuve en el stand con una chica llamada Chiara que nos dijo 'yo voy a ganar la casa', así que si es ella, es una genia", contó la representante de la empresa, que ahora deberá coordinar la entrega del premio con la beneficiaria.

fiesta confluencia sorteo ultimo dia - casa

Los ganadores de las primeras tres noches

En el primer sorteo, con el número 26.342 Shirley Desirée Grossenbacher fue la ganadora del monopatín eléctrico. Luego, con el 35.778 Pablo Valdez se adjudicó la motocicleta eléctrica. Sin dudas, el premio que más expectativas generaba era el auto Toyota Yaris color blanco perlado, que fue para el número 20.187, y la ganadora fue Miguelina Ailín Marinao.

En la segunda noche, el primer premio sorteado fue un monopatín eléctrico, que quedó en manos de Rocío Albornoz, quien resultó ganadora con el número 003100. Luego se conoció el nombre de la beneficiaria del segundo premio, una moto eléctrica, que fue para Adriana Mabel Galera, con el número 028042. El momento más esperado de la noche llegó con el sorteo del vehículo 0 km. El Toyota Yaris, de color rojo perlado, fue adjudicado a Nicole Melanie San Martín, quien participó con el número 040363, desatando el aplauso del público presente.

Fiesta de la Confluencia sorteo Claudio Espinoza

Durante la tercera noche del evento se conocieron los nombres de los nuevos ganadores, que se llevaron desde vehículos eléctricos hasta un automóvil 0 kilómetro. El anuncio se realizó minutos después de las 21, sobre el escenario principal montado en la Isla 132, donde se desarrollan los shows centrales del festival. Allí se sortearon los tres premios correspondientes a la tercea jornada del megaevento, ante la presencia de miles de personas que disfrutaban de la programación artística.

El primer premio sorteado fue un monopatín eléctrico, que quedó en manos de Gustavo Manuel Inostroza, quien resultó ganador con el número 049234. Luego se conoció el nombre de la beneficiaria del segundo premio, una moto eléctrica, que fue para María Fernanda Mena, con el número 039245.

El momento más esperado de la noche llegó con el sorteo del vehículo 0 km. El Toyota Yaris, de color rojo perlado, fue adjudicado a Mónica A. Corsino, quien participó con el número 048451, desatando el aplauso del público presente.