Fiesta de la Confluencia: el festival tuvo hasta un vivero para llevarse plantas

Los viveros de la Provincia vendieron más de 300 plantines y hasta árboles en esta edición. Precios bajos y un mensaje por la reforestación.

El cuidado del medio ambiente se convirtió en un engranaje más de la multiplicidad de actividades posibles en esta edición de la Fiesta de la Confluencia . Los que accedían a la isla 132 por calle Río Negro se encontraron con un stand inusual: un vivero que permitía comprar plantas y hasta árboles entre recital y recital.

La Dirección Provincial de Viveros montó un espacio junto al área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Neuquén. Entre los dos, ofrecieron una experiencia integral para aprender sobre reciclaje, disposición de residuos, y hasta producción de guano con lombrices, además de poder comprar plantas para llevarse al balcón o el jardín.

Edgardo Cisneros, director provincial de Viveros , mostró las plantas que trajeron para esta edición de la Fiesta de la Confluencia . Con precios desde los 7 mil pesos, los visitantes aprovecharon a llevarse plantas aromáticas y decorativas, así como cercos vivos para colocar en su jardín.

Según detalló, en esta edición se popularizaron las lavandas, que fueron las más elegidas por los visitantes. Algunos hasta se animaron a comprar árboles, con ejemplares de unos dos metros de altura que se conseguían por 25 mil pesos, y que son útiles para desarrollar el arbolado urbano.

IMG_1658

El personal de Viveros cuenta con 8 espacios de producción en distintos puntos de la provincia, y también ofrece un reservorio en Centenario para aquellos que quieren comprar plantas a precios bajos para poder forestar sus veredas, decorar su jardín o hasta construir su pequeña huerta en casa.

Los viveros producen plantas nativas, exóticas y ornamentales, y llegaron a esta edición de la Fiesta de la Confluencia con ejemplares cultivados en sus ocho espacios, en Manzano Amargo, Taquimilán, Huinganco, Chos Malal, Mariano Moreno, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes.

IMG_1671

Pese a que muchos visitantes llegaron a la fiesta para vivir los recitales y no tenían previsto llevarse plantas delicadas en el marco del paseo, en esta edición se vendieron más de 300 plantas y muchos se informaron sobre los puntos de venta para comprar árboles y flores a precios bajos.

Cisneros explicó que los viveros producen no sólo árboles para el forestado urbano o jardines, sino también para reconstituir los bosques afectados por los incendios forestales. Por eso, todo el dinero recaudado con la venta de las plantas permite seguir cultivando araucarias y otras especies nativas para recuperar los bosques afectados por los incendios forestales de los últimos años.

SOFI ENTREVISTA VIVERO

Plantas carnívoras: otro stand que sorprendió en la Fiesta de la Confluencia

Se trata de Dysis Plantas Carnívoras, un emprendimiento familiar de la ciudad de Neuquén. Además de participar en ferias, la familia Oyarzun da visitas guiadas y atiende en su casa a los interesados en introducirse en el mundo de las plantas carnívoras y su complejo cuidado.

"La idea era inventar un emprendimiento para salir a la venta antes de la pandemia, en 2019, íbamos a empezar a vender cactus y cuando nos dimos cuenta el mercado de cactus estaba saturado, todo el mundo vendía cactus, suculentas. Una sobrina nuestra nos pide de regalo una planta carnívora, no se conseguían", contó a LM Neuquén Ariel Oyarzun, el principal encargado del cuidado de las plantas.

Plantas carnivoras- (1)

Según dijo, no había nadie en la ciudad que criara plantas carnívoras, debido a sus cuidados específicos, que no son como los de otras plantas. "No existen en Neuquén capital en los viveros, no sé por qué ellos no venden y empezamos a investigar y conseguimos semillas en Entre Ríos", detalló.

"Empezamos con la producción de a poco, la mitad se nos morían siempre hasta que se nos vino la mano mágica y empezamos a cultivar nuestras primeras plantas, creo que la primera vez que salimos a emprender Salimos con una mesa de 18 plantas, nada más", relató.

PLANTAS CARNIVORAS (1)

Ariel explicó que, además de ser vistosas, las plantas carnívoras ofrecen beneficios reales para el hogar. "Hemos recorrido muchos lugares en la provincia donde la gente lo acepta bien, porque son plantas que la gente desconoce, combaten el dengue", dijo.