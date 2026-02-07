Fiesta de la Confluencia 2026: el stand que sorprendió y fascinó al publico, con largas colas de gente

Entre las decenas de puestos de emprendedores y productores de la ciudad y la región destacó uno por lo único de su propuesta. Miles de personas pasaron por ahí.

Un stand con una particular propuesta cautivó a los asistentes de la Fiesta de la Confluencia.

El predio de la Fiesta de la Confluencia está poblado por decenas de stands de distintos emprendimientos para visitar. En varios sectores del predio ubicado en la Isla 132, muchos comerciantes y productores ofrecen sus productos.

Uno de ellos llamó particularmente la atención de quienes asisten al festival nacional por lo único de su propuesta: venden exclusivamente plantas carnívoras.

Se trata de Dysis Plantas Carnívoras, un emprendimiento familiar de la ciudad de Neuquén. Además de participar en ferias, la familia Oyarzun da visitas guiadas y atiende en su casa a los interesados en introducirse en el mundo de las plantas carnívoras y su complejo cuidado.

"La idea era inventar un emprendimiento para salir a la venta antes de la pandemia, en 2019, íbamos a empezar a vender cactus y cuando nos dimos cuenta el mercado de cactus estaba saturado, todo el mundo vendía cactus, suculentas. Una sobrina nuestra nos pide de regalo una planta carnívora, no se conseguían", contó a LM Neuquén Ariel Oyarzun, el principal encargado del cuidado de las plantas.

PLANTAS CARNIVORAS (2)

Según dijo, no había nadie en la ciudad que criara plantas carnívoras, debido a sus cuidados específicos, que no son como los de otras plantas. "No existen en Neuquén capital en los viveros, no sé por qué ellos no venden y empezamos a investigar y conseguimos semillas en entre ríos", detalló.

"Empezamos con la producción de a poco, la mitad se nos morían siempre hasta que se nos vino la mano mágica y empezamos a cultivar nuestras primeras plantas, creo que la primera vez que salimos a emprender Salimos con una mesa de 18 plantas, nada más", relató.

Ariel explicó que, además de ser vistosas, las plantas carnívoras ofrecen beneficios reales para el hogar. "Hemos recorrido muchos lugares en la provincia donde la gente lo acepta bien, porque son plantas que la gente desconoce, combaten el dengue", dijo.

PLANTAS CARNIVORAS (5)

Ariel expresó que, con el correr de los años, las plantas carnívoras y sus cuidados se fueron volviendo cada vez más importantes en su día a día. "Yo estoy 24/7 con las plantas. Entonces, eso es la dedicación exclusiva que para muchos se le hace difícil, en cambio para mí las plantas son mi vida, es como digo yo y me dedico a eso nada más."

El éxito del emprendimiento les ha brindado la posibilidad de estar presentes en varias fiestas populares de las provincias de Neuquén y Río Negro. "Es nuestro segundo año consecutivo que estamos en la fiesta de la confluencia y nos ha ido muy bien, así que nos tienen agradecidos con el festival", dijo Ariel.

Las preguntas de la gente sobre las plantas carnívoras

Tanto Ariel, como su hija Cinthia aprovecharon para desenmascarar algunos mitos respecto a las plantas carnívoras.

"La gente siempre viene y te pregunta: '¿qué pasa si le meto el dedo?'. Muchas películas", dijo entre risas. "Son plantas, no te hacen absolutamente nada", expresó Ariel.

PLANTAS CARNIVORAS (1)

"Nos preguntan si vienen a la Venus y le meten el dedo, si se lo arranca, si se les puede comer la mascota, si alguna come alguna suegra, suegro, la mujer o el marido, hacen esos chistes", agregó.

Sin embargo, son los niños a los que más le llaman la atención estas plantas. Tanto es así que se informan y terminan explicándoles ellos a sus padres que las plantas son inofensivas. Hay padres que nos esquivan, muchos que no saben desde la ignorancia porque creen que la la planta los va a agarrar, los va a comer o les va a arrancar un pedazo y los nenes mismos los traen como 'No, papá, esto no hace eso. Estos comen bichitos, estos ayudan'", contó Cinthia.

"Los nenes saben un montón, o sea, ven videos y saben muchísimo. Entonces miramos a los pares como diciendo, 'Escuchalo porque tiene razón'", agregó.

Plantas carnivoras- (1)

Ariel contó que, si bien las plantas carnívoras son complicadas de cuidar, sobre todo en un clima seco como es el de Neuquén, desde Dysis no dejan al comprador a su suerte.

"No es que te llevas una planta y chau, te olvidaste, no, acá te llevas una planta; te llevas una guía de cuidado donde te explica cómo se cuida; te llevas un seguimiento; te damos un número de teléfono donde vos preguntás a través de fotos de la planta si va bien, recomendamos o decimos qué es lo que estás haciendo mal; y te asesoramos un poquito en este proceso para que hagas lo mismo que hicimos nosotros cuando empezamos", explicó.

Ninguna de las plantas que ofrecen se cuidan como una planta normal, pero hay algunas más difíciles que otras. Tierra con PH ácido, agua desmineralizada y en niveles medidos son solo algunos de los cuidados. "Tratamos de siempre recomendar las que más les van a durar para que se vayan metiendo un poco y después que vayan comprando diferentes variedades. Adquiriendo conocimiento van comprando más plantas", detalló Ariel.

PLANTAS CARNIVORAS (4)

Visitas guiadas y contacto

El emprendimiento no tiene un local, sino que la familia adaptó su casa a las necesidades específicas de las plantas."Tenemos un invernadero nosotros que ya ocupa todo el patio. Mide 10m x 12m, creo que tiene el patio y es todo cubierto por el invernadero", detalló Ariel. Cinthia, por su parte, explicó que, para mostrar las plantas más raras y delicadas esperan a que la gente se acerque para hacer una visita.

"Hacemos visitas previo aviso, la gente puede ir visitar el invernadero, porque hay plantas que no se ven acá (en la feria), que están en el invernadero, que no salen, que son más grandes por una cuestión de espacio que no se pueden mover, pueden ir y verlas ahí", explicó Cinthia.

Quienes quieran agendar una visita o contactarse con este emprendimiento los puede encontrar como "dysisplantascarnivoras" en todas las redes sociales. Su casa está ubicada en el barrio Belgrano de Neuquén capital.