EN VIVO Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén, viernes 6 de febrero: cómo seguir los shows de Luck Ra, Ángela Torres y más

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 tuvo este jueves un inicio marcado por una fuerte convocatoria en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. Según datos oficiales, alrededor de 270.000 personas ingresaron al predio desde el comienzo de las actividades durante la tarde, en una jornada que combinó música, propuestas culturales y una intensa circulación de público.

Se espera la llegada de miles de personas de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y hasta el país vecino de Chile , pero también habrá quienes no puedan viajar o incluso viviendo en la ciudad de Neuquén no puedan asistir al festival de manera presencial.

Es por este motivo, que desde el canal de YouTube de LMNeuquén se habilitará durante las cuatro jornadas una transmisión en vivo para seguir la fiesta desde la comodidad del hogar, el trabajo o donde sea.

Mariano Gaido en el stream LMN Fiesta de la Confluencia

LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta de la Confluencia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.

La cobertura se realizará de manera articulada junto a LU5, fortaleciendo el alcance regional y nacional mediante una estrategia de comunicación integrada entre radio, web, streaming y redes sociales. Seguí la transmisión todos los días desde las 18 o sintonizá LU5 AM 600 para disfrutar de la Fiesta de la Confluencia en tiempo real, estés donde estés.

Fiesta de la Confluencia 2026: los horarios este viernes 6 de febrero

Escenario Confluencia

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.00 | Tuli

19.50 | Lauty Gram

20.40 | Roze

21.50 | FMK

23.00 | Ángela Torres

00.30 | Luck Ra

Fiesta de la confluencia 2026 primera noche jueves (34)

Escenario Limay

19.30 | Groove Brothers.

20.20 | Far .

. 21.10 | Catalina Jaz.

Escenario Energy Arena (electrónica)

19 | Fefo

20:30 | Boris Louit B2B Abril Ferrari

22 | Dallas B2B Gonziegram

23 | Fat D

00 | Hernalz B2B Farizano

La grilla completa del escenario infantil

El viernes 6 será el turno de Marito Diabolista con "Pintó Circo" a partir de las 19, seguido por "Circo Bardo", a cargo de Los Entretenedores, a las 20. El sábado 7, desde las 19, se presenta "A la Chuña", una obra de teatro improvisado, y a las 20 será el show de Los Musis de Prófica. El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".