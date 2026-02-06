En su primer día, la Fiesta de la Confluencia recibió un 40 por ciento de visitantes de otras ciudades del país

Las encuestas realizadas en los accesos a la isla revelaron la presencia de visitantes del interior de la provincia, de provincias vecinas e incluso de otros países.

La Fiesta de la Confluencia arrancó con todo en su primer día. Desde muy temprano la Isla se empezó a colmar de gente y el ingreso de personas fue permanente durante toda la jornada. El saldo fue, según los cálculos oficiales, 270 mil almas que coparon el festival durante este jueves.

Al realizar un balance de este primer día y de las proyecciones al fin de semana Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas y Protección Ciudadana , destacó el impacto de este evento que ya transita su decimotercer año, y dijo que se estima que habrá una inyección económica para la ciudad de 65 mil millones de pesos.

“Ese es el dinero que circulará en toda la región durante estos días de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Ese número no se observa durante otras épocas del año”. Y en este marco recordó que el evento genera 15 mil puestos de trabajo : 3 mil directos, de personas afectadas directamente al evento, y 12 mil indirectos.

"Es un hecho popular, social muy importante, musical, cultural que tiene un impacto muy significativo", destacó el funcionario.

De dónde llegó el público

Uno de los datos más valorados de ayer fue que el 40% de los asistentes no era de la ciudad de Neuquén. Las encuestas realizadas en los accesos a la isla revelaron la presencia de visitantes del interior de la provincia, de provincias vecinas y también de países vecinos como Uruguay, Brasil y Paraguay.

Dijo que las localidades vecinas como Cipolletti, Plottier y Centenario también reportan ocupaciones muy altas. “Las consultas que hemos hecho es que tienen también ocupaciones muy significativas y se esperan muchas más a partir de hoy viernes”, indicó el secretario.

El movimiento económico

“La fiesta ya está instalada en el calendario de festivales del país y esto nos marca su importancia, ayer lo pudimos ver al comprobar la cantidad de visitantes que teníamos en la Isla”, explicó Schpoliansky, quien atribuyó esta convocatoria también a la potente grilla de artistas que cada año convocar a los turistas de todo el país.

“En un simple recorrido que uno hace puede ver el movimiento que se genera en Neuquén Emprende donde más de doscientos emprendedores están trabajando o los más de cien food trucks que tuvieron un gran movimiento toda la jornada”, describió el funcionario al destacar el impacto económico para el sector privado de la ciudad.

“Es un evento extraordinario por la cantidad de personas que nos visitan. Realmente en estos cuatro días de la fiesta el movimiento es notable y también unos días antes y posteriores, porque muchos turistas o llegan antes o se quedan, lo que nos da un impacto muy significativo en su faz comercial”.

“La verdad que es un paseo hermoso para hacer durante toda la tarde y entrada de la noche”, resumió al valorar que el festival está repleto de propuestas para toda la familia en cada rincón de la Isla.