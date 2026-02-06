Fiesta de la Confluencia 2026: más de 270 mil personas en la Isla 132 de Neuquén

El dato, aportado por la Municipalidad de Neuquén, habla de una masiva concurrencia durante la primera jornada en la Isla 132.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 tuvo este jueves un inicio marcado por una fuerte convocatoria en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. Según datos oficiales, alrededor de 270.000 personas ingresaron al predio desde el comienzo de las actividades durante la tarde, en una jornada que combinó música, propuestas culturales y una intensa circulación de público.

Desde temprano, el predio comenzó a poblarse con vecinos y visitantes que recorrieron los distintos escenarios, el paseo gastronómico, los espacios culturales y los sectores de descanso. Con el correr de las horas, el movimiento fue en aumento y el clima festivo se hizo sentir en cada rincón del lugar.

La apertura del escenario principal estuvo a cargo de Nube y Erika Sofía , artistas ganadores del certamen Pre Confluencia , quienes dieron inicio a la grilla musical de la jornada. Más tarde, el público acompañó las presentaciones de Migrantes, Rombai y Los Berbel, mientras que uno de los momentos más esperados llegó con el show de Luciano Pereyra . El cierre de la noche quedó en manos de Karina , en un predio que se mantuvo activo hasta altas horas.

Durante el lanzamiento oficial de la 13ª edición del evento, el intendente Mariano Gaido destacó el crecimiento sostenido de la Fiesta y su alcance nacional, en una actividad realizada junto al gobernador Rolando Figueroa. Las autoridades remarcaron el rol del evento como espacio de encuentro y su impacto en la ciudad.

Mariano Gaido en el stream LMN Fiesta de la Confluencia

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ofrece una propuesta integral que incluye un amplio paseo gastronómico y el espacio Neuquén Emprende, con la participación de más de 200 emprendedores y emprendedoras. A esto se suman distintas activaciones distribuidas en el predio, como las propuestas del Centro de Convenciones Domuyo, con experiencias recreativas y tecnológicas.

Durante la primera noche también se realizaron los sorteos correspondientes a la rifa del evento. Los premios principales fueron un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica y un automóvil, cuyos ganadores fueron anunciados ante el público presente.

Fiesta de la Confluencia 2026 Luciano pereyra

La Fiesta continuará este viernes con una nueva jornada desde la tarde. En el escenario principal, la programación prevé la presentación de artistas emergentes del Pre Confluencia y shows de Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK, Ángela Torres y Luck Ra, quien estará a cargo del cierre.

El evento se desarrolla bajo un esquema de organización que, según se informó, no implica costos para el municipio y se sostiene a través del aporte del sector privado, la venta de entradas y distintas activaciones comerciales. En paralelo, se desplegó un operativo integral de servicios que incluye transporte público gratuito, ordenamiento del tránsito, accesibilidad y un dispositivo de seguridad para acompañar la masiva concurrencia durante todas las jornadas.

Así se vivió la primera noche en la Isla 132

La cobertura en vivo de la primera noche confirmó que el predio ya mostraba movimiento intenso desde antes de las 18, cuando empezaron a ubicarse miles de personas alrededor del escenario principal. Conforme avanzó la tarde, el público fue ocupando sectores del campo general y también espacios más cercanos al escenario.

Migrantes y Rombai encendieron el clima

Durante la transmisión en vivo organizada por medios locales, las bandas que abrieron el tramo principal del show prendieron a la multitud con sus repertorios. Migrantes inició su presentación con temas emblemáticos del género cumbia pop, seguido de Rombai que mantuvo la energía entre los presentes.

Los Berbel y un mensaje sentido

Los Berbel, artistas de fuerte arraigo regional, dedicaron parte de su actuación a un mensaje emotivo sobre la realidad ambiental reciente en la provincia, instando al público a reflexionar sobre los incendios en la cordillera y sus consecuencias: "Desde acá, les mandamos un abrazo a los bomberos voluntarios de Moquehue y Pehuenia que están haciendo una campaña para erradicar los pinos, ojalá podamos" y cerró: "Por nuestros combatientes del fuego, por los bomberos, por la gente que vive allí, por los animalitos, por nuestros hijos para que disfruten nuestra cordillera, cerremos los ojos y hagamos una oración con esta canción, imaginemos lluvia sobre el fuego".

Luciano Pereyra y el cierre con Karina

A las 22.10 fue el turno de Luciano Pereyra, uno de los principales atractivos de la noche, con un repertorio de éxitos que acompañó la concentración más alta de espectadores frente al escenario. Previo al último tema, también dedicó unas palabras por los incendios: "Quiero pedir un fuerte aplauso y buena energía para toda nuestra gente de la Patagonia que esta padeciendo nuestros incendios, para todos ellos, toda la energía de este show para seguir adelante".

La velada cerró con Karina como figura central, coronando la primera jornada con un show que sostuvo la intensidad festiva hasta entrada la noche con todos sus clásicos. Además, también hizo participar a los presentes, dándole la posibilidad de pedir temas para sumar al listado, cómo una especie de "zapada en vivo".