Figueroa inauguró asfalto y obras clave para Senillosa

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Senillosa , Lucas Páez inauguraron te viernes el asfalto en ocho cuadras de la localidad, que beneficiará a los vecinos del barrio San José y zonas comerciales.

Además, supervisaron las obras en la Escuela 369 , que se prevé inaugurar en tres semanas; la ampliación del suministro eléctrico y el Centro de Día. También visitaron el predio donde se ejecutará el Centro Comunitario y Deportivo II, ubicado en la Ciudad Deportiva de Senillosa.

“El abordaje de cada una de las localidades que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia contempla encarar lo importante”, destacó el gobernador y explicó que, junto con el intendente, en Senillosa “comenzamos trabajando con el gas, la electricidad y las cloacas”.

“Hoy pudimos inaugurar ocho nuevas cuadras de pavimento. En los próximos meses vamos a estar llegando, con la calle Belgrano, a 80 cuadras de pavimento. Eso representa el doble de lo que se ha pavimentado en toda la historia de Senillosa”, remarcó Figueroa.

Por otra parte, aseguró que para su gestión “la educación es fundamental”. Se refirió a la Escuela Primaria 369, cuya obra está por finalizarse, y remarcó que “no se construía una escuela en Senillosa desde hace 40 años”. Además, informó que se abrirá la licitación para la construcción de una en Arroyito.

obras Figueroa 2

Inversiones

“Al igual que en otros puntos de la provincia, Senillosa trabaja para su gente en las cosas verdaderamente importantes”, señaló y recalcó que “la inversión desde el Estado debe ser muy bien focalizada, porque son muchas las necesidades y mucho el retraso en infraestructura”.

“Estamos cumpliendo una línea de trabajo que hemos diagramado con Lucas hace mucho tiempo y nos ayudamos, en este Pacto de Gobernanza que tenemos con los municipios. Por supuesto que en Senillosa está más que presente”, finalizó el mandatario provincial.

Páez destacó que la próxima inauguración de la escuela “viene a mostrar que la palabra empeñada se cumple haciendo una gran inversión en educación”. “Es una escuela de última tecnología, con una gran inversión que está haciendo el gobierno provincial”, agregó y consideró que “es este cambio radical que vino a hacer nuestro gobernador y a liderar realmente un nuevo Neuquén”.

Además, el intendente expresó que “estas ocho cuadras de asfalto no son un pavimento más, es dejar atrás muchos años de postergación, abrir las puertas al progreso y revalorizar a cientos de familias y hogares que están sobre estas zonas”.

“Agradecer profundamente al gobernador que nos marca esta mirada de invertir donde hay que invertir: en la gente, en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, de nuestros barrios y de nuestras familias”, añadió el jefe comunal.

obras Figueroa 1

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi indicó que los vecinos “son el eje de todas las decisiones del gobierno de la provincia, pero también de este municipio”. Sobre la inauguración del asfalto, aseveró que “es una obra que cambia la calidad de vida, que mejora la circulación y da seguridad vial”.

Bertoldi recalcó que “esta obra no es la única. Estamos trabajando en un plan integral de infraestructura para mejorar la localidad. Por eso estamos a un par de semanas de inaugurar la nueva escuela primaria”.

Dijo que la obra “se ejecutó en tiempo récord. En un año ya está casi terminada y estamos a tres semanas de su inauguración”. “Tiene 1.700 metros cuadrados, con este SUM maravilloso de 450 metros cuadrados, playón en el exterior, siete aulas, aulas de clases especiales, de teatro, música e informática”, añadió.

“Desde la provincia miramos a Senillosa de manera integral”, sostuvo la ministra y destacó que en la localidad se está construyendo el Centro de Día, “un centro especial trabajado con el ministerio de Salud para las problemáticas de adicción y salud mental”. Además, informó que también se está ejecutando “una obra eléctrica que va a transformar el desarrollo productivo y de las empresas en el parque industrial”.

Las obras

Las ocho cuadras de asfalto que se inauguraron hoy están ubicadas sobre calle Rivadavia, una arteria que cumple un rol estratégico dentro del entramado urbano. En la localidad se está desarrollando un mega plan de asfalto que prevé llegar a las 80 cuadras pavimentadas. El objetivo es transformar la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La nueva escuela primaria será fundamental para responder a la alta demanda que tiene el sistema educativo en la localidad. Cuenta con un avance estimado del 90% y se prevé culminar en unos 20 días. Se está construyendo en el barrio Aitue y tendrá una superficie de 1.690 metros cuadrados cubiertos.

EPEN

Además, las autoridades supervisaron (participó el presidente del EPEN, Mario Moya) la obra de ampliación del suministro eléctrico, que alcanza un avance estimado del 90%. Fue requerida por el Ente provincial y cuenta con una inversión que ronda los 2.000 millones de pesos. Se trata de 20 kilómetros de línea de 33 kilovoltios, desde Arroyito a Senillosa; una subestación transformadora con capacidad para 10 MVA de potencia, que triplicará la capacidad de suministro; y la vinculación de esta estación con el sistema de 13,2 kilovoltios existente.

También visitaron el recientemente iniciado nuevo edificio del Centro de Día, que se construye al lado del predio del Hospital Adolfo del Valle. La inversión superará los 1.300 millones de pesos para ejecutar unos 500 metros cuadrados. La finalización se estima para fines de octubre.

En la Ciudad Deportiva de Senillosa se construirá el Centro Comunitario y Deportivo II. La obra fue delegada al municipio y se están culminando los trámites administrativos para iniciarla, con un presupuesto oficial superior a los 5.000 millones de pesos. Prevé 300 días corridos de ejecución y comprenderá unos mil metros cuadrados cubiertos. Incluirá salón de usos múltiples, salón flexible, cocina, sanitarios, oficina de administración, sala de máquinas, plaza de acceso y playón exterior.