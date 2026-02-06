Más lugares de estacionamiento en el centro de Neuquén: uno por uno, dónde son los cambios

La medida apunta a aliviar la falta de espacios en horario laboral y habilita sectores del centro en áreas que estaban restringidas. ¿Cuándo se aplica?

Encontrar un lugar para el estacionamiento medido en el centro de Neuquén se convirtió, hace tiempo, en una de las principales dificultades para quienes circulan a diario por el microcentro. En especial durante las mañanas y en pleno horario laboral, por la actividad administrativa, bancaria y comercial que genera una demanda que supera ampliamente la oferta de espacios disponibles.

En ese contexto, el SAEM tomó una decisión fundamental, que es ampliar el estacionamiento permitido en sectores considerados de difícil acceso, con el foco puesto en zonas donde durante años estuvo directamente prohibido estacionar.

La medida fue oficializada tras su aprobación en el Concejo Deliberante y comenzará a regir a partir del próximo lunes 9 de febrero. Según explicó el organismo, el objetivo central es incorporar nuevas opciones de estacionamiento en áreas del centro donde hasta ahora existían fuertes restricciones, ordenar el tránsito y mejorar la circulación vehicular en puntos críticos de la ciudad. Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la llamada zona bancaria , uno de los sectores más conflictivos del microcentro.

SFP Estacioneamiento Medido SAEM (4).JPG Cambios en el estacionamiento medido en Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

Durante años, estas cuadras estuvieron prácticamente vedadas para el estacionamiento común, debido a la alta rotación de vehículos, el movimiento constante de clientes y empleados de entidades financieras y la presencia de edificios administrativos. Esa restricción generó, con el tiempo, un efecto colateral: la saturación de las cuadras linderas y la necesidad de dar varias vueltas antes de encontrar un lugar libre.

Estacionamiento medido: cambios, zonas y calles

A partir de la nueva decisión del SAEM, el estacionamiento estará permitido de lunes a viernes, de 8 a 20, en tramos clave de ese sector. Se habilita Rivadavia entre Avenida Argentina y Buenos Aires, Juan B. Justo entre Avenida Argentina y Almirante Brown, y Carlos H. Rodríguez entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen.

Se trata de calles neurálgicas, que a diario circulanmiles de vehículos, que ahora se incorporan formalmente al esquema de estacionamiento medido.

La ampliación está pensada más allá de habiuliutar la zona bancaria. También se liberarán las calles para el estacionamiento sobre Avenida Argentina, una de las arterias más transitados de la ciudad y donde históricamente estacionar fue una tarea compleja.

En el mismo horario, se podrá estacionar entre San Martín y Belgrano, y entre Independencia y Alderete, dos tramos que concentran oficinas públicas, comercios y edificios administrativos, y que suelen presentar un alto nivel de congestión.

SFP Estacionamiento medido (8).JPG Con la raspadida y la app de SAEM se puede acceder al estacionamioento medido en Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

Desde el SAEM señalaron que la decisión se tomó luego de analizar el crecimiento sostenido del parque automotor y la dinámica diaria del centro neuquino. La habilitación de estos sectores busca optimizar la rotación vehicular, ordenar el uso del espacio público y brindar alternativas concretas a quienes necesitan estacionar cerca de bancos, organismos oficiales o áreas comerciales.

Evitar cuellos de botella

La novedad genera un cambio notable en la lógica de funcionamiento del estacionamiento medido en Neuquén. Zonas que durante años estuvieron restringidas, y que eran señaladas por los automovilistas como verdaderos “cuellos de botella”, pasan ahora a formar parte del sistema, con reglas claras y horarios definidos.

La expectativa oficial es que esta ampliación contribuya a descomprimir las áreas más saturadas y reduzca los recorridos innecesarios en busca de un lugar para estacionar.

La información completa sobre los sectores habilitados y el detalle del nuevo esquema se encuentra disponible en el sitio web del organismo, con mapas actualizados que permiten visualizar las zonas donde, desde esta semana, vuelve a estar permitido estacionar en pleno centro de la ciudad.