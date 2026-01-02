Comerciantes de San Martín rechazan la extensión horaria y el aumento de tarifas del estacionamiento

A partir de este viernes, el sistema regirá hasta las 20 con nuevos montos. La Cámara de Comercio se resiste a la medida y propone una alternativa.

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes rechazó la decisión del Municipio y de la empresa SAEM de restablecer el horario original del Sistema de Estacionamiento Medido hasta las 20 y aplicar un nuevo cuadro tarifario con aumentos. Las medidas comenzarán a regir a partir de este viernes 2 de enero .

Desde la entidad ya habían planteado su disconformidad formalmente en una nota enviada el 16 de septiembre pasado al intendente Carlos Saloniti y al Honorable Concejo Deliberante . En la carta, advirtieron que el estacionamiento medido se convirtió en una herramienta perjudicial para la actividad comercial y turística, especialmente en el área céntrica de la ciudad.

Según indicaron, desde la implementación del SEM se registró una disminución considerable de la circulación peatonal y vehicular, lo que tuvo un impacto directo en las ventas y en la dinámica cotidiana de los comercios locales. Para la Cámara, esta situación afecta directamente a los comerciantes y también entorpece la experiencia de los vecinos y turistas que visitan la ciudad.

Asimismo, aseguran que durante los horarios en los que el sistema no se encuentra vigente se observa un mayor flujo de personas y vehículos en el centro.

La Cámara cuestionó también la eficacia del sistema en términos de recaudación, afirmando que no logró cumplir con los objetivos económicos previstos originalmente. En ese marco, calificaron como “incomprensibles” tanto la ampliación del horario como el aumento de las tarifas, especialmente en un contexto de retracción económica a nivel nacional, que golpea de lleno a las pequeñas y medianas empresas.

foto 9

Desde la entidad advirtieron que estas decisiones agravan la situación que atraviesan los comercios locales, muchos de los cuales vienen enfrentando una caída sostenida en el consumo, mayores costos operativos y un escenario de incertidumbre que dificulta la planificación a corto y mediano plazo.

Como alternativa, las autoridades proponen la reducción del horario de aplicación del SEM a una franja limitada de lunes a viernes, entre las 10 y las 16, como una medida transitoria para mitigar el impacto negativo sobre la actividad económica.

image_16x9

¿Qué horarios tendrá el SEM desde el 2 de enero?

Desde este viernes, el estacionamiento medido regirá de lunes a viernes desde las 8 hasta las 20, retomando el esquema de horario extendido durante toda la jornada comercial. En tanto, los días sábados el sistema estará vigente de 8 a 13.

El sistema contempla un tiempo de cortesía diaria sin costo de hasta 15 minutos, disponible una vez por día en el primer estacionamiento.

En cuanto a la tarifa escalonada, los valores desde mañana serán los siguientes:

Primera hora: $1.095,81

Segunda hora: $1.369,76

Tercera hora: $1.712,20

Cuando la estadía supere las tres horas, las horas subsiguientes se cobrarán al valor de la tercera hora.

Cabe destacar que las personas con discapacidad tienen derecho al libre estacionamiento, mientras que, los jubilados residentes en San Martín de los Andes están exentos del pago del estacionamiento medido.