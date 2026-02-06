La emoción de Karina "La Princesita" en Neuquén: su mensaje tras la Fiesta de la Confluencia 2026

La artista nacional cantó frente a unas 270 mil personas que se acercaron a la Isla 132 en la primera jornada de este evento neuquino cada vez más convocante.

La Fiesta de la Confluencia arrancó este jueves con un predio colmado de visitantes de Neuquén y también de otras partes del país que llegaron a disfrutar de la propuesta musical. En su primera noche tuvo un cierre a puro ritmo de la mano de Karina “La Princesita”, una de las artistas más esperadas por el público, quien se mostró emocionada.

Tras su presentación en la Isla 132, la cantante charló con los medios locales y expresó su alegría por haber sido parte del festival y destacó el clima vivido junto a los neuquinos.

Karina valoró especialmente el espíritu del evento y el vínculo con la gente. “La Confluencia es un punto de encuentro muy lindo”, señaló la artista, quien agradeció el cariño recibido y la energía del público que acompañó su show hasta entrada la madrugada. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre seguidores y asistentes, que colmaron los comentarios con mensajes de afecto y reconocimiento.

Karina Fiesta de la Confluencia 2026 (2)

"Estamos muy contentos con lo importante que es esta fiesta, y el significado que tiene esta fiesta. Esta unión y fusión de culturas, de costumbres, de razas que se viene simbolizando con esta fiesta. Y también que se nota a la hora de traer distintos géneros musicales", destacó.

La artista aseguró también que recibió masivamente mensajes de apoyo, muestra de que los neuquinos y neuquinas la estaban esperando con mucha alegría y emoción.

El espectáculo de Karina fue uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural. Con un repertorio que recorrió sus principales éxitos, la cantante hizo bailar y cantar a miles de personas que se acercaron al predio para disfrutar de una noche marcada por la diversidad musical y la participación de familias completas. La cumbia, como ya es habitual en la Confluencia, volvió a tener un lugar central en la grilla y se convirtió en uno de los géneros más celebrados.

karina la princesita fiesta de la confluencia 2026

En su mensaje posterior al show, la artista también remarcó la importancia de estos festivales federales, que permiten llevar la música a distintos puntos del país y acercar propuestas culturales de calidad de manera gratuita o accesible. En ese sentido, la Fiesta de la Confluencia se ha transformado en un símbolo para Neuquén, no solo por la convocatoria masiva que logra año tras año, sino también por el impacto turístico y económico que genera en la región.

La edición actual del festival reúne a artistas de distintos estilos y generaciones, con una programación pensada para públicos diversos. Desde el Municipio y la organización destacaron que la respuesta del público en la primera noche fue altamente positiva y que el operativo de seguridad, tránsito y servicios funcionó de acuerdo a lo planificado.

Fueron alrededor de 270.000 personas las que pasaron por la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 que continúa este viernes con una grilla también más que convocante para toda la familia con ganas de pasarla muy bien.