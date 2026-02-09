Tras la suspensión de la Fiesta de la Confluencia, Dillom saludó a sus fans en el hotel

El cantante bajó al hall del Hilton Inn en Neuquén y, desde el interior, saludó al público que se congregó en las afueras. "Ya estaba vestido, listo para salir", mencionó respecto de la cancelación del evento.

La Fiesta de la Confluencia tuvo que ser suspendida de manera momentánea, en principio, este domingo por un inconveniente técnico que se vio agravado por las condiciones climáticas adversas, con fuertes ráfagas de viento y grandes nubes de tierra que afectaron el predio y la visibilidad del público. La Joaqui, Dillom y Trueno no llegaron a presentarse en el escenario principal de la Isla 132. En ese contexto, los fans se congregaron en el Hotel Hilton Inn de Neuquén para, al menos, saludar a sus ídolos.

Desde el hall del hotel, el "super rockero nacional" saludó a varias decenas de personas que lo grababan desde afuera. "Ya estaba vestido, todo, estaba listo para salir" le dijo Dillom al público mientras tiraba besos y gestualizaba con sus manos. "No puedo salir, perdón, no me dejan. Hay mucha gente", explicó al público que lo miraba desde atrás de un vidrio.

Tras eso, llegó un momento de risas entre el músico y su equipo cuando la gente comenzó a corear "¡que salga Trueno!" , el rapero que le daría el broche de oro a la Fiesta de la Confluencia. "Ahí se los traigo", bromeó su colega.

La suspensión del evento

En el momento en que empezaron las fuertes ráfagas, se encontraba sobre el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, Tizishi. Pese a que tuvo que abandonar el escenario de manera imprevista por un corte de luz, que no afectó al resto del predio.

El incidente se produjo por las fuertes ráfagas de viento, pasadas las 20.30, cuando se registró un problema en uno de los generadores ubicados detrás del escenario principal del evento. La situación derivó en una interrupción preventiva del espectáculo mientras se intentaba reestablecer el servicio, además de realizar tareas de control y verificación de seguridad.

Luego de ella, debía presentarse La Joaqui a las 21:20. Luego Dillom, a las 22:40. A las 00:20, el gran cierre de la fiesta estaba a cargo de Trueno.

Fiesta de la Confluencia 2026 viento éxodo (4) Claudio Espinoza

Todavía no hay determinaciones sobre si, finalmente, los artistas podrán reprogramar sus funciones para presentarse en para el público en Neuquén.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que, debido a las malas condiciones climáticas y por razones de seguridad, debió cancelarse la última noche de la Fiesta de la Confluencia. "A causa de un cambio inesperado en las condiciones y dirección del viento en la tarde de este domingo, la Municipalidad de Neuquén dispuso la cancelación de la última fecha de la Fiesta Nacional de la Confluencia", detallaron.

La medida se tomó pasadas las 21:30 como consecuencia de los vientos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas. Ante esto, "la Municipalidad seguirá informando acerca de la situación a través de sus canales oficiales", remarcaron.

Fiesta de la Confluencia 2026 viento éxodo (7) Claudio Espinoza

El comunicado de la Municipalidad de Neuquén

"Debido a las malas condiciones climáticas y por razones de seguridad se cancela la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia

Producto de un cambio inesperado en las condiciones y dirección del viento en la tarde de este domingo, la Municipalidad de Neuquén dispuso la cancelación de la última fecha de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

La medida se tomó pasadas las 21.30 como consecuencia de los vientos con el objetivo de salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas.

Ante esto, la Municipalidad seguirá informando acerca de la situación a través de sus canales oficiales".

El mensaje de La Joaqui

“Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar, estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”, comenzó diciendo en un texto que escribió minutos después de la cancelación de la última noche de la Fiesta de la Confluencia.

“El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”, advirtió sobre el riesgo del temporal, y agradeció al público por haberse quedado hasta último momento y sobre todo haber estado desde temprano. “Los quiero mucho, gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo”, cerró.