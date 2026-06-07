Qué pasará con el parque de nieve de Primeros Pinos

Un nuevo proyecto busca reactivar el tradicional espacio que elegían las familias para sus primeras experiencias en la nieve. Los detalles.

El icónico parque de nieve de Primeros Pinos estará cerrado también esta temporada de invierno 2026. Pese a los intentos de la Municipalidad de Zapala por reflotar este espacio recreativo, el complejo sólo funcionó por unos meses de 2024. Hoy, un nuevo proyecto de licitación podría abrir una alternativa para recuperarlo de forma definitiva y durante todo el año.

El predio donde funciona el tradicional parque de nieve de Primeros Pinos pertenece al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y fue cedido a la Municipalidad de Zapala a modo de comodato hasta 2032 . En ese contexto, el gobierno local avanzó con un primer contrato de concesión para reabrir el complejo en la temporada de invierno 2024, con unas primeras inversiones para acondicionar el lugar.

La zona es elegida por los zapalinos, los habitantes del centro de la provincia y también por los de la región Confluencia, que buscan disfrutar de actividades de invierno sin hacer el viaje hacia centros de esquí más lejanos, como los de Batea Mahuida, Caviahue o incluso Chapelco y Cerro Bayo, en el sur de Neuquén.

El año pasado, LM Neuquén informó que la unión transitoria de empresas (UTE) Vecco, que puso a punto las instalaciones en 2024 y que administró esa primera temporada invernal, decidió no continuar con la explotación del complejo por situaciones de salud de sus responsables.

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Por eso, la Municipalidad inició un proceso de recisión del contrato de común acuerdo para llamar otra vez a un concurso de proyectos. Aunque la intención en 2025 fue de buscar a una nueva empresa concesionaria, el gobierno zapalino sólo podía ofrecer un plazo de explotación de apenas siete años, ya que tiene el comodato hasta 2032.

Este factor desmotivaba a las firmas a presentarse a la convocatoria, sobre todo porque iniciar las actividades requería de una gran inversión previa en infraestructura para el complejo.

En 2026, el escenario es aún más complejo. Como el comodato con el ISSN culmina en 2032, los potenciales inversores sólo tendrían cinco temporadas invernales para explotar el parque de nieve, un período muy breve para recuperar la inversión y generar rentabilidad.

Una nueva apuesta por Primeros Pinos

De esta forma, desde el Ministerio de Turismo de la provincia se analiza otra posibilidad: diseñar nuevos pliegos licitatorios con dos focos de atracción para los inversores. En primer lugar, buscan generar contratos de concesión más extensos a través de un nuevo acuerdo entre el Municipio y el ISSN, para garantizar el recupero de la inversión por el acondicionamiento del predio.

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Por otro lado, también se pensó en un diseño de actividades que exceda los deportes y juegos en la nieve. En cambio, proponen crear un centro recreativo que pueda utilizarse durante todo el año. De este modo, tanto la amortización de las inversiones como la rentabilidad podrían ser mejores, al no quedar acotados a sólo tres o cuatro meses por año.

Pese a que el centro está cerrado y no está habilitado al público, cuando se acumula nieve en la zona se suelen detectar situaciones de personas que saltan el cerco perimetral e ingresan al complejo, lo que representa un riesgo para los visitantes.

Por el momento, se sabe que la inhabilitación continuará en esta temporada invernal, ya que no hay tiempo suficiente para convocar a un nuevo concesionario y hacer las inversiones pertinentes, a sólo un mes del inicio de la temporada de nieve. Por eso, los ojos están puesto en el próximo año.