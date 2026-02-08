EN VIVO | Por el viento, se suspendió la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

La última noche de la Fiesta de la Confluencia se suspendió por las fuertes ráfagas de viento. Según lo informado oficialmente por la productora, la decisión es "suspender la última noche por seguridad y en resguardo del público asistente y todos los trabajadores del predio y los artistas".
Se suspendió la última noche de la Fiesta de la Confluencia
Por las fuertes ráfagas de viento, la organización del evento decidió suspender la última noche de la fiesta. Según lo informado oficialmente por la productora, la decisión es "suspender la última noche en resguardo del público asistente y todos los trabajadores del predio y los artistas".
Dejá tu comentario