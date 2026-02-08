EN VIVO | Por el viento, se suspendió la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

La última noche de la Fiesta de la Confluencia se suspendió por las fuertes ráfagas de viento. Según lo informado oficialmente por la productora, la decisión es "suspender la última noche por seguridad y en resguardo del público asistente y todos los trabajadores del predio y los artistas".

Según las autoridades de Defensa Civil de Neuquén, las ráfagas superaron los pronósticos esperados. Una vez tomada la determinación, las autoridades pidieron a los asistentes que emprendan el regreso con responsabilidad y la desconcentración se realiza con tranquilidad.

Por el momento no hay precisiones sobre si la actividad pendiente se postergará.

Live Blog Post Se cortó la luz en el escenario Confluencia Cuando transcurrían 25 minutos del show de Tizishi, comenzó a sentirse el viento en el predio de la Isla 132 y se cortó la luz en el escenario principal. En estos momentos, la organización intenta resolver el inconveniente, mientras la artista y su grupo de bailarines recorre la pasarela para saludar al público presente. Según pudo averiguar LM Neuquén, el incidente se generó por el incendió en un generador producto de las condiciones meteorológicas. El resto de la fiesta mantiene el servicio de energía con normalidad. Unos 15 minutos más tarde del hecho (cerca de las 21), y con un rápido despliegue del equipo técnico, comenzó a reestablecerse paulatinamente el servicio en el escenario Confluencia. Las ráfagas alcanzaron los 70 kilómetros por hora, tal como estaba pronosticado.

Live Blog Post Cuáles son las principales atracciones del predio Agustín Sohn recorrió el predio de la Fiesta Nacional de la Confluencia y compartió con la audiencia de LM Neuquén un panorama de las principales atracciones que ofrece el evento, con foco en las propuestas familiares, los espacios de entretenimiento, los servicios de salud y la oferta gastronómica. El recorrido incluyó las áreas más concurridas del predio, donde destacó tanto las actividades recreativas como los servicios disponibles para el público que llega cada jornada al festival. Enterate todas las actividades para realizar: Agustin Sohn y las cosas para hacer en la Isla 132

Live Blog Post La zapalina Femi está en el escenario de la Fiesta de la Confluencia La cantante oriunda de Zapala, Agnes Simón, conocida como Femi, se presenta por primera vez en la Fiesta de la Confluencia. Su primer show ante el público neuquino. Femi, es una cantante argentina de rock y R&B, influencer y activista por el feminismo y los derechos humanos. Fiesta de la Confluencia 2026 Femi (2)

Live Blog Post Salita de Salud de la Confluencia: balance de tres jornadas exitosas La tercera noche de atención en la Salita de Salud de la Confluencia consolidó el dispositivo sanitario con 50 consultas de enfermería, 20 consultas médicas, 10 papanicolaou, 10 mamografías, 143 testeos, 135 dosis de vacunas aplicadas y un total de 185 pacientes atendidos. En el balance de las tres jornadas, el operativo brindó atención a cientos de vecinos de la Confluencia. El servicio de mamografías alcanzó las 27 realizadas en total, con más de 50 consultas relacionadas. Las atenciones odontológicas sumaron 68 pacientes, mientras que se aplicaron 525 dosis de vacunas y se realizaron 332 testeos. Asistencias del SIEN en la Fiesta de la Confluencia -2 Los controles de enfermería totalizaron 159 atenciones, a los que se suman las 20 consultas médicas de la última jornada. También se realizaron 12 papanicolaou durante las tres noches de operativo. El crecimiento sostenido en la demanda de servicios -particularmente en mamografías y atención odontológica- confirma que la Salita de Salud se ha convertido en un espacio fundamental de acceso a la salud pública para la comunidad en la Fiesta de la Confluencia.

Live Blog Post Empezó la música en el escenario Confluencia Magdalena Vitale, una de las ganadoras del certamen Pre Confluencia, fue la encargada de poner primera en la última jornada del evento. Ninio Condenado, de General Roca, tomará la posta a continuación y será el último de los consagrados en la competencia previa en subirse al escenario principal del evento en la Isla 132. A las 19, será el turno de la zapalina, FEMI, que triunfa en Buenos Aires. Luego, a las 20.20 comenzará a sonar Tizishi. Uno de los números más convocantes de la última noches es el de La Joaqui que dará inicio a las 21.20. Dillom comenzará a las 22.40 y el cierre, a cargo de Trueno, está programado para las 00.20.

Live Blog Post La Joaqui calentando motores Una de las primeras artistas en pisar el escenario de la Fiesta de la Confluencia fue La Joaqui. Pisando fuerte, realizó su prueba de sonido y recorrió el escenario junto a su equipo. Los fans de La Joaqui presentes en la Isla 132, ya pudieron disfrutar de un adelanto de lo que se viene este domingo. Prueba de sonido de la Joaqui en la Fiesta de la Confluencia

Live Blog Post ¿Se viene el agua? Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) este domingo 8 de febrero, durante la jornada de cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén capital, se espera un aumento marcado de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas hacia la noche y ráfagas de viento fuertes. El calor es el protagonista de la tarde, con la máxima tocando los 35 grados y un índice UV, que mide la intensidad de los rayos dañinos del sol, en valores muy altos. Con el correr de las horas, especialmente a partir del atardecer, el cielo comenzará a poblarse de nubes. Fiesta de la Confluencia dron tercer dia Hacia la noche, la temperatura descenderá abruptamente en torno a los 15 grados, y las ráfagas de viento que irán rotando del sudeste al sudoeste, pueden alcanzar los 76km/h en horas de la noche. Con este panorama, el pronóstico de la autoridad de cuencas indica serias probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

Fiesta de la Confluencia 2026: Escenario Confluencia

18.00 | Magdalena Vitale

18.30 | Ninio Condenado

19.00 | FEMI

20.20 | Tizishi

21.20 | La Joaqui

22.40 | Dillom

00.20 | Trueno

Fiesta de la Confluencia 2026: Escenario Limay

18.30 | Ya tu sabes ensamble

19.50 | Dara Villar

21.30 | Joaquín Martínez

22.15 | Juan Manuel Parada Curbelo Payador

22.30 | Estefanía Arias

23.20 | Khanto

Fiesta de la Confluencia NTVG Claudio Espinoza

Fiesta de la Confluencia 2026: Escenario Energy Arena (electrónica)

19 | Tomi Belloso

20:30 | Seki

22 | Guus Muñoz B2B Bautista Di Tella

23 | Schuffeneger

00 | Darío Arcas

La grilla completa del escenario infantil

El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo anotarse al sorteo de una casa

Una de las grandes novedades de la 13° edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 será el sorteo gratuito de una casa entre todas las personas que asistan al festival en Neuquén. El anuncio generó expectativa y suma un fuerte componente social al evento cultural más convocante de la región.

El sorteo se realizará el domingo, durante una de las jornadas centrales de la fiesta. Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse de manera gratuita en el stand de Vivienda Roca, ubicado dentro del predio de Isla 132. El trámite es simple y presencial, y está abierto a todo el público asistente.

Casa Fiesta de la Confluencia El modelo de la casa que se sorteará en la Fiesta de la Confluencia.

La instancia estará fiscalizada por el Instituto del Juego de Azar de Neuquén (IJAN), organismo que cuenta con certificación internacional WLA-SCS Nivel 2, un estándar que lo posiciona como la única lotería del país con ese reconocimiento y una de las tres en Sudamérica. Esto garantiza un sorteo transparente, con procesos auditados y altos niveles de seguridad.

La vivienda que se sortea corresponde al modelo Roca línea CUBE 39.6, una casa industrializada de diseño moderno y funcional. Cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, y está construida con un sistema en seco mediante paneles de alta durabilidad y revestimiento exterior cementicio, lo que permite un montaje eficiente sobre el terreno.